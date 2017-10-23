Dev uçakların parçası bizden

Sivil ve askeri uçak projelerine parça üretmek üzere İzmir’de kurulan ve 2 yıl önce Manisa’ya taşınan HMS Makina, onay süreçlerini tamamladığı kimyasal proses sayesinde uçaklara doğrudan takılabilen parça üretimine başladı. Airbus A 380, A 350 ve A 400 M nakliye uçaklarının yanı sıra lüks jetler üreten Bombardier’e doğrudan parça göndermeye başlayan firmanın ihracatı, bir yılda ikiye katlanarak 17 milyon dolara ulaştı. Şirket Genel Müdürü Aziz Meydan, uçak kapıları üzerinde bulunan küçük parçaların torna işlerini yaparak girdikleri sektörde halen tuvalet kilidinden uçuş kontrol bilgisayarına kadar çok sayıda yapısal parçayı yapabildiklerini kaydetti. TAI ile birlikte doğrudan uçağa takılabilecek yüksek katma değere sahip uçak komponenti üretebilen iki firmadan birisi haline geldiklerine işaret eden Meydan, “Havacılık sektöründe bitmiş bir uçağın kilogram başına fiyatı 2 bin dolardır. Bunun büyük bölümü yazılım ve tasarım boyutudur ancak yüksek teknolojiye dayalı komponentlerde de kilogram başına fiyat 500 doların üzerinde. Şu anda kilogram başına ihracatımızın 500 doların üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ürettiğimiz bazı parçalarda bu değer 2 bin dolara ulaşıyor” dedi.