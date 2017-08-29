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    Dev takas! '8 Lübnan askerine karşılık 250 DEAŞ'lı'

    BBC Türkçe
    29.08.2017 - 16:18 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 16:59

    Lübnan, Suriye'deki çatışmalarda ölen sekiz askerinin cenazelerine karşılık yüzlerce terör örgütü DEAŞ mensubu kişiyi serbest bıraktı.

    New York Times'ın haberine göre, örgütle Lübnan ve Suriye hükümeti arasında varılan anlaşma uyarınca, DEAŞ'lılar ve aileleri, 17 otobüs ve 11 ambulansla Lübnan'ın kuzeyinden, Suriye'nin doğusuna nakledildi.

    Suriye'de DEAŞ'ın denetimindeki bölgeye geçmesine izin verilen DEAŞ militanlarının sayısı açıklanmadı ancak haberde en az 250 militanının ve ailelerinden 150 kişinin tahliye ediliği belirtiliyor.

    KLİMALI OTOBÜS ELEŞTİRİSİNE YANIT

    Anlaşmaya taraf olan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, ilk aşamada yaralı DEAŞ militanlarının gönderildiği duyuruldu. Suriye resmi haber ajansı da anlaşmayı doğruladı.

    Lübnan İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Abbas İbrahim, DEAŞ militanlarına klimalı otobüs sağlanmasıyla ilgili eleştirileri yanıtlarken, "DAEŞ militanlarının klimalı arabalarla gönderilmesi kabul edilebilir bir şey. Çünkü Lübnan, devletlerin intikam peşinde de koşmaması ilkesine bağlıdır" dedi.

    "ANLAŞMA ZAFER"

    Eski Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman da anlaşmayı "zafer" olarak niteledi ve "Bu zaferi, askerlerimizi infaz edenleri bulunup, bunların Arap mahkemeleri ya da uluslararası mahkemelerde yargılanması izlemeli" diye konuştu.

    Lübnan'ın kuzey doğusundaki Arsal bölgesinde 2014'teki çatışmalarda dokuz Lübnan askeri esir alınmıştı. Bu tarihten beri askerlerin akıbeti bilinmiyordu. Askerlerin yakınları Beyrut'ta zaman zaman protesto gösterileri düzenliyordu. Lübnan ordusu geçen hafta DEAŞ'ı müzakereye zorlamak için sınır bölgesinde büyük bir operasyon başlattı. Eş zamanlı olarak Hizbullah ve müttefikleri de sınırın Suriye tarafından operasyona girişti.

    Etiketler: Lübnan , deaş , suriye
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