Dev şirketten Türkiye'ye dönüş sinyali

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri mart ayı sonunda durdurulan online rezervasyon portalı Booking, geri dönüş için ilk işaretini verdi.

Booking ile hükümet yetkileri arasında temaslar devam ederken, şirket kariyer sitesi Linkedln'e ilan verdi.

Booking, birkaç gün önce bir ilan vererek Türkiye için müşteri temsilcisi arayışı içerisinde olduğunu duyurdu.

İlanı 5 gün içerisinde 3 bin 500'den fazla kullanıcı görüntüledi. (NTV)

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