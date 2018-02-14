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Dev şirketten Türkiye'ye dönüş sinyali

Hürriyet Haber
14.02.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:

Online rezervasyon portalı Booking Türkiye'ye dönüş sinyali verdi. Booking, LinkedIn’den Türkiye'de çalışmak üzere müşteri temsilcisi arıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri mart ayı sonunda durdurulan online rezervasyon portalı Booking, geri dönüş için ilk işaretini verdi. 

Booking ile hükümet yetkileri arasında temaslar devam ederken, şirket kariyer sitesi Linkedln'e ilan verdi.

Booking, birkaç gün önce bir ilan vererek Türkiye için müşteri temsilcisi arayışı içerisinde olduğunu duyurdu.

İlanı 5 gün içerisinde 3 bin 500'den fazla kullanıcı görüntüledi. (NTV)

 

 

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Etiketler: Booking.com , ilan , iş ilanı
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