Dev şirkette skandallar sonrası yeni CEO resmileşti

WebRazzi'nin haberine göre Kalanick basına yaptığı açıklamada: ” Uber’in bir sonraki CEO’su olan Dara Khosrowshahi’ye hoş geldin demek beni heyecanlandırıyor. Bir ekip inşa etmenin derin tutkusu ile Dara, Expedia’yı dünyanın en başarılı seyahat ve teknoloji şirketine dönüştürdü. Uber’in yeni CEO’su için oy vermek benim için büyük bir andı ve meşaleyi böylesine ilham veren bir lidere devrettiğim için daha mutlu olamazdım.” dedi.

Aynı zamanda Uber çalışanlarına gönderilen bir bildiride şirketin yönetim kurulu üyeleri Khosrowshahi’yi “Uber’i geleceğe taşıyacak en iyi insan” olarak tanımlıyor. Kurul aynı zamanda Khosrowshahi’nin varlığının amaçlarından birinin de şirket kültürünü geliştirmek ve Uber’i çalışılacak en iyi yer yapmak olduğunu belirtiyor. Uber’in yaptığı duyurunun tam metnini incelemek isteyenler Uber’in sitesini ziyaret edebilir.