Dev şirketin yeni yatırımında Türkiye son 3'te

3M Türkiye Genel Müdürü Mert Büyükyazgan, şirketin yeni bir yatırım planı yaptığını, bu yatırımda son 3’e kalan ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu açıkladı.

Dünya'ya konuşan Büyükyazgan, Türkiye’deki güçlü talebin yatırımı cezbettiğini, son teşviklerin de kararı hızlandırma konusunda etkili olmasını umduğunu söyledi.

YASED’in Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yaptığı toplantıdan hemen sonra son teşvikleri şirketin üst seviyesinde paylaştığını anlatan Büyükyazgan, “Yatırımı çekmek için iki ülke ile rekabetteyiz” ifadesini kullandı.

500 ÇALIŞAN, 100 MİLYON DOLAR YATIRIM

Türkiye’deki talepten mutlu olan 3M Türkiye 2017’nin ilk yarısını oldukça iyi geçirmiş. Genel Müdür’ün verdiği bilgilere göre ilk 6 ay yüzde 7 ciro artışı sağlanmış. Yılın tamamında ise yüzde 10 seviyesinde bir büyüme öngörülüyor. “Sağlıklı bir büyüme var” diyen Büyükyazgan özellikle otomotiv sektöründe yüzde 40 gibi iddialı bir büyümeye imza attıklarını açıkladı.

Türkiye’de 500 çalışanı bulunan şirketin bu pazara bugüne kadar yaptığı yatırım 100 milyon doları buldu.

AR-GE MERKEZİNİ 2015'TE AÇTI

3M, her yıl gelirinin yaklaşık yüzde 6’sını Ar-Ge faaliyetlerine ayırıyor. Şirkette küresel düzeyde Ar- Ge alanında çalışan mühendis sayısı yaklaşık 8,100. 3M, 4 milyon dolarlık bir Ar-Ge yatırımının parçası olan Müşteri İnovasyon Merkezi’ni İstanbul’da 2015 yılının Mart ayında açtı. Merkezde halen 30 uzman çalışıyor.

Büyükyazgan, bu sayıyı hızla artıracaklarını söyledi. Türkiye’deki merkez bebek bezi aparatları ile ilgili 3 patentin sahibi. Türkiye’nin bebek bezinde bölgede bir üretim üssü olduğunu, bölgedeki 30 üreticiden yaklaşık 20’sinin Türkiye’de bulunduğunu anlatan Büyükyazgan, “Hatta bu alanda 3M’in EMEA bölge Ar-Ge’sinin direktörü de bir Türk bilim kadını. Bir ülkede üretim güçlü olduğunda o konuda yeni yatırımları da yanına çekiyor” bilgisini verdi. Büyükyazgan, Türkiye’de KOBİ’ler güçlenmesinin hem ticaret ortamı hem de müşteri bazında kendileri için kritik önemde olduğunun da altını çizdi.

"BİTMEYEN ZIMPARA YAPTIK"

“Biz ürün satmıyoruz, verim satıyoruz” diyen 3M Türkiye Genel Müdürü Büyükyazgan, Türkiye’nin en yeni ürünlerinden biri olan aşındırıcı-modern zımparada en hızlı talep artışı olan ülkelerden biri olduğunu anlattı. “Zımpara gibi bir üründe fark yaratmak zordur ama biz bunu başardık” diyen Büyükyazgan, klasik zımparalar gibi aşınmayan, kullanıldıkça kırılarak kendini yenileyen bu aşındırıcının klasik üründen 2 kat pahalı ancak 5 kat verimli olduğunu iddia etti. Büyükyazgan, “Bunu Türkiye’deki oto tamircileri çok hızlı anladı. Oldukça vizyonerler, yeni teknolojiye çok yakınlar. Hesabı doğru yaptılar ve talep hızla arttı. Oto tamir pazarında böylece yüzde 20 büyüme yakaladık” dedi.