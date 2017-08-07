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Dev şirketin veliahtına hapis şoku! Sebebi ise...

Hürriyet Haber
07 Ağustos 2017 - 13:58Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 14:01

Güney Kore'de savcılar, teknoloji devi Samsung'un veliahtı Lee Jae-yong'un 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Lee, azledilen Cumhurbaşkanı Park Geun-hye'ye rüşvet vermekle suçlanıyor.

Dev şirketin veliahtına hapis şoku Sebebi ise...

Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong'un, şirketteki kontrolünü artırmak için Park'a rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Savcılar Lee'yi, Samsung'un, gücünü artıracak şekilde yeniden yapılanmasını sağlamaya çalışmak ve "bireysel çıkarları için yolsuzluk yapmak" ile suçluyor.

İddialara göre Lee, Samsung'a bağlı iki ortaklığın birleştirilmesi için hükümetten destek istedi.

Karşılığında da, eski Cumhurbaşkanı Park'ın arkadaşı Choi Soon-sil'in yönettiği kâr amacı gütmeyen kurumlara yüklü miktarda bağış yaptı.
Park Geun-hye, patlak veren rüşvet ve yolsuzluk skandalının ardından Mart ayında azledilmişti.

Lee Jae-yong ise babası Lee Kun-hee'nin hasta olması nedeniyle Samsung'da başkanlık görevine vekalet ediyor.

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SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Şubat ayından bu yana tutuklu yargılanan Samsung'un veliahtı ise suçlamaları reddediyor. Lee Jae-yong'un dışında 4 Samsung yöneticisi hakkında daha rüşvet verdikleri iddiasıyla 7 ila 10 yıl arası hapis cezası isteniyor.

Lee'nin avukatları ise iddiaların doğru olmadığını ve şüphelilerin bağışlar karşılığında hiçbir şey talep etmediğini söylüyor.
Davada kararın 25 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

Dev şirketin veliahtına hapis şoku Sebebi ise...

Etiketler: Lee Jae-yong , samsung Lee Jae-yong , samsung veliaht
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