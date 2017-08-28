MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Dev şirketin veliahdından flaş adım! Hapis cezası istenmişti ama...

Dev şirketin veliahdından flaş adım! Hapis cezası istenmişti ama...

Hürriyet Haber
28 Ağustos 2017 - 17:34Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 17:34

Rüşvet suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Lee`nin avukatları, cezayı temyize götürüyor.

Güney Kore'de elektronik şirketi Samsung'un veliahdı Lee Jae-yong, hakkında rüşvet suçundan verilen 5 yıl hapis cezasına karşı temyize başvurdu.

Lee'nin avukatları, Seul Merkez Mahkemesinin 3 gün önce açıkladığı hapis cezasına karşı temyize başvuracaklarını açıkladı.

Başvurunun kabul edilmesinin ardından ilk temyiz duruşmasının en erken eylül başında yapılabileceği belirtiliyor.

Halen Samsung Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan 49 yaşındaki Lee, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin geçen martta görevden azline yol açan rüşvet skandalı kapsamında yargılanarak hüküm giymişti.

Lee, Park'ın yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla hükmet üyelerine bağış adı altında rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Babası Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-hee'nin 2014 yılında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmasının ardından Lee, şirketin kontrolünü fiilen elinde bulunduruyordu.

Etiketler: samsung , samsung rüşvet , samsung veliahdı
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri