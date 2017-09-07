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Dev şirketin CEO'su uyardı

Hürriyet Haber
07.09.2017 - 08:10 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 08:10

Deutsche Bank CEO'su John Cryan, fiyat balonları konusunda uyarılarda bulundu

Deutsche Bank CEO'su John Cryan, Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) çağrı yaparak ucuz para sağlama politikasını değiştirmesini istedi ve hisse senetleri, tahvil ve emlak alanlarında yaklaşan fiyat balonları gördüğü uyarısı yaptı.

Cryan, ECB'deki merkez bankası başkanlarının yarın yapacakları politika toplantısından önce bugün bankacılarla yaptığı bir toplantıda, "Güçlü euroya rağmen, Avrupa'da ucuz para çağı artık sona ermelidir" dedi.

Euro bölgesinin ekonomisini, 2008-2009 finansal krizinden sonra canlandırmak için uygulanan politikada, düşük faiz oranları, para basma ve nakit stoklamanın cezalandırılması gibi yollara başvurulmuştu.

Ancak ECB'nin 2 trilyondan fazla euro basmasına yol açan bu politika, euro bölgesi içinde siyasi açıdan bölünmelere yol açmış ve geleneksel olarak tutumlu olan Almanlardan çok ciddi eleştiriler almıştı.

Bu uygulama aynı zamanda, tuttukları mevduat karşılığında merkez bankasına ücret ödemektense, mevduattan kaçınmak zorunda kalan küçük ve kırılgan bankalar için de sorun yaratmıştı.

Almanya'nın en büyük ticari bankası olan Deutsche Bank'ın başkanı, ucuz paranın getireceği sakıncaları vurgulayarak, güçlü euronun daha fazla para basmak için mazeret olarak kullanılmamasını istedi.

"Artık sermeye piyasasının giderek daha çok alanında balon işaretleri görüyoruz." 

Etiketler: Deutsche Bank CEO'su , Deutsche Bank , Avrupa Merkez Bankası
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