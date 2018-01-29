Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Dev şirkete yeni CEO atandı

Dev şirkete yeni CEO atandı

DHA
29.01.2018 - 19:14 | Son Güncelleme:

AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) finansman sağlandığı iddiasıyla kayyum atanan kuruluşlardan Uğur Şirketler Grubu’na yeni CEO olarak Yusuf Öksüzömer atandı.

Motosiklet, medikal ürünler ve gıda sektörü dahil birçok alanda faaliyet gösteren, 7 ayrı firması ve 2 bin 600’den fazla çalışanıyla Nazilli’de hizmet veren Uğur Şirket Grubu’na yeni CEO olarak Yusuf Öksüzömer görevlendirildi. Uğur Şirketler Grubu’ndan yapılan yazılı açıklamada, "1962 İstanbul doğumlu Av. Yusuf Öksüzömer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim almış olup, halihazırda devam etmekte olduğu Uğur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Genel Müdürlük (CEO) görevini de üstlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur, Uğur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu" denildi.

Uğur Derin Dondurucuya kayyum atandıUğur Derin Dondurucu'ya kayyum atandı

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri