Dev şirkete 4 milyar sterlinlik ceza

İngiliz yayın kurumu BBC, perakende zinciri Tesco’da hizmet veren bazı kadın çalışanların, kendilerine erkeklerle eşit ücret ödenmesi yönünde açtıkları davaların lehlerinde sonuçlanması halinde konunun emsal teşkil edebileceğini ve şirketin, çalışanlarına toplam 4 milyar sterlin ödemek zorunda kalabileceğini belirtti.

Merkezi Londra’da olan Leigh Day avukatlık bürosuna, şimdiye kadar Tesco’da hizmet vermiş yaklaşık bin kadın çalışanın kendilerine erkeklerle eşit ödeme yapılmadığı için başvurduğu kaydedildi.

Leigh Day avukatlarından Paula Lee, erkek çalışanların saatlik ortalama 11 sterlin, kadınların ise 8 sterlin aldığını bildirdi. Tesco'dan yapılan açıklamada da tüm çalışanlara eşit ve adil bir ödemenin yapılması konusunda çalışıldığı kaydedildi.





