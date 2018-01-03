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Dev satın almanın ardından fiyatı bir anda fırladı!

NEW YORK (AA)
03.01.2018 - 00:35 | Son Güncelleme:

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri yüzde 11 artış göstererek son üç gündeki kayıplarının büyük bölümünü geri kazandı.

Bitcoin'in değeri 30 Aralık 2017'de yüzde 11,5, dün de yüzde 2,7 değer kaybettikten sonra 12 bin 835 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün yaklaşık yüzde 11 yükseldi. 

Güne 13 bin 480 dolardan başlayan Bitcoin 15 bin 275 dolara kadar tırmanmasının ardından yerel saatle 15:45'te (TSİ 23:45) 14 bin 979 dolardan işlem gördü ve yüzde 11,1 prim yaptı. 

The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'li yatırımcı Peter Thiel'in ortağı olduğu ve girişimlere sermaye sağlayan Founders Fund adlı şirket 15 ila 20 milyon dolar Bitcoin satın aldı. 

Uzmanlar, uluslararası ödeme sistemi PayPal'ın kurucu ortaklarından olan ve 2004'te Facebook'a ilk dışardan yatırım yapan Thiel'in Bitcoin satın almasının yatırımcılara güven verdiğini belirterek, sanal para birimine talebin artabileceğini vurguladı. 

Thiel 1999'da PayPal'ın kurulmasında rol aldıktan sonra şirket, 2002'de eBay'e 1,5 milyar dolara satılmıştı. 

Ayrıca, 2004'te Facebook'un yüzde 10 hissesi için 500 bin dolar yatırım sağlayan Thiel, bu hisselerin büyük kısmını 2012'de yaklaşık 1 milyar dolara satmıştı. 

Dünyadaki sanal para birimleri içerisinde piyasa değeri en yüksek olan Bitcoin, geçen yıl yaklaşık yüzde bin 300 prim yaptı. 

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