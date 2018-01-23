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Dev satın almada önemli gelişme! Vestel'in en büyük rakibi belli oldu

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 09:45 | Son Güncelleme:

Dongbu Daewoo Elektronik için teklif veren Vestel'in yarışta en büyük rakibinin İranlı Entekhab olduğu belirtiliyor.

Japonya'nın en büyük beyaz eşya şirketlerinden Toshiba'yı Çinli Hisense'e kaptıran Zorlu'nun yeni hedefi Dongbu Daewoo'da da süreç yeni bir boyut kazandı.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre Zorlu'nun rakibi İran'ın en büyük gruplarından Entekhab Industrial Group oldu. Güney Kore basınına göre Daewoo'da teklif veren Entekhab'ın satış sürecinde ciddi bir dönemeçte olduğu, hatta sonuca en yakın firma olarak adının geçtiği belirtildi.

Güney Kore basını Fransa, İsveç gibi ülkelerden şirketlerin de yer aldığı bu sürecin iki favorisinin Zorlu ve onun zorlu rakibi Entekhab olduğunu belirtti.

İran'da 8 büyük şehirde 200'den fazla mağazası olan Entekhab'ın Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Rusya, Çin ve Türkiye'de ofisi var. Eğitim sektörüyle de ilgilenen şirketin bünyesindeki Entekhab Üniversitesi, özellikle uzay teknolojisi konusunda öne çıkmış durumda.

Etiketler: vestel , Dongbu Daewoo Elektronik
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