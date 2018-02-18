Dev projelerin finansmanında ödüller sahiplerini buldu

Büyük ödüllerin sahibi Rönesans Sağlık Yatırım, İş Bankası, Halkbank, Coca-Cola İçecek ve Turkcell oldu. Rönesans Sağlık Yatırım ödüle, 288 milyon Euro tutarındaki Türkiye’de yapılan ilk proje bonosu ihracıyla, çift-dilim Kamu Özel İşbirliği Projesi bono finansmanı sunduğu Elazığ PPP Projesi ile layık görüldü.

İş Bankası, yerel sermaye piyasalarında ilk Basel III uyumlu 2. seviye Yurtiçi Değişken Faizli İhracıyla ödül aldı. 1 milyar TL Basel III uyumlu 2. seviye İç Borçlanma Bonosu ile Türkiye iç piyasalarında 2. seviye Basel III uyumlu enstrüman ihraç eden üçüncü kredi kuruluşu haline gelen Halkbank da “Yılın Yerel Bono Anlaşması” ödülünü kazandı.

Turkcell’in Türkiye’de ilk banka dışı teminat olarak (ABS) ihraç ettiği 100 milyon TL’lik “Varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı” “Yılın Yapılandırılmış Finansman Anlaşması” ödülünü kazandırdı. “Yılın Uluslararası Bono Anlaşması” kategorisinde verilen ödül de, 500 milyon dolar üst düzey teminatsız tahvil ihracı ile Coca-Cola İçecek’in oldu.