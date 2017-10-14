Dev projede ilk sefer tarihi belli oldu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlıkta düzenlenen, TCDD Taşımacılık AŞ ile OMSAN Lojistik AŞ arasında lokomotif ve vagon kiralanmasına ilişkin işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

Demiryolu sektörünün serbestleşmesi için yıllarca süren meşakkatli çabanın başarıyla sonuçlandığını belirten Arslan, AK Parti hükümetlerinin iktidara gelmesiyle başlayan serbestleşme çalışmalarının, Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ile yasal bir zemin bulduğunu söyledi. Arslan, düzenleme ile TCDD Genel Müdürlüğünün demiryolu altyapı işletmecisi, TCDD Taşımacılık AŞ'nin ise demiryolu tren işletmecisi kuruluş olarak tanımlandığını ifade etti.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin 1 Ocak'tan itibaren fiilen faaliyete başladığını anımsatan Arslan, "Şimdi de demiryollarında ülkemizin ilk özel sektör şirketiyle tanışıyoruz. OMSAN Lojistik AŞ, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne başvurması sonucunda 'ilk özel demiryolu tren işletmecisi' statüsüne sahip şirket oldu. Şirket, TCDD Taşımacılık AŞ'den Demirdağ-İskenderun parkurunda yapılacak cevher taşımalarında kullanılmak üzere 15 adet elektrikli lokomotif ve 350 adet cevher vagonu kiraladı" diye konuştu.

Arslan, Ak Parti hükümetleri öncesinde demiryolu sektörünün adeta enkaz olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"1951-2004 yılları arasında yılda ortalama 18 kilometre olmak üzere toplam 945 kilometre demiryolu yapılmış. Bugün itibariyle bin 213 km yüksek hızlı tren hattı yaparak Avrupa'nın 6. dünyanın 8. yüksek hızlı tren işletmecisi olduk. Demiryolu ağını 10 bin 959 kilometreden, 12 bin 532 kilometreye yükselttik. Sinyalli hat uzunluğumuzu 2 bin 449 kilometreden 5 bin 462 kilometreye çıkardık. Elektrikli hat uzunluğumuzu 2 bin 122 kilometreden, 4 bin 350 kilometreye ulaştırdık. 10 bin kilometrenin üstünde demiryolu hattını yeniledik."

BTK'NIN RESMİ AÇILIŞI 30 EKİM'DE

Testleri devam eden Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattında çok önemli aşamaya geldiklerini belirten Arslan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, 30 Ekim'de Bakü'den ilk resmi tren seferimizi başlatacağız. Tren, kesintisiz şekilde yeni hattan Kars'a kadar gelecek. Sonrasında yükü nereye götürmek isterlerse, ister Akdeniz'e indirsinler, isterlerse kesintisiz şekilde ülkemizin en batı ucuna, Avrupa'ya göndersinler. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Gürcistan yetkililerinin katılımı ile inşallah ilk resmi seferi başlatmış olacağız. Böylece hattı açmış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"2023 HEDEFİNE KOŞAR ADIM İLERLİYORUZ"

Arslan, yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 35,1 milyon yolcu taşıdıklarını bildirerek, TCDD Taşımacılık AŞ'nin tüm iştirakleriyle 2016'da 89 milyon yolcu taşınırken, 2017'nin 9 aylık döneminde 61,7 milyon yolcuya ulaşıldığını ifade etti. 2023'e kadar 3 bin 500 kilometre yüksek hızlı, 8 bin 500 kilometre hızlı ve bin kilometre konvansiyonel olmak üzere 13 bin kilometre demiryolu yapma hedefinde olduklarını dile getiren Arslan, bu hedef çerçevesinde, 3 bin 953 kilometrelik hatta yapım çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Arslan, 5 bin 277 kilometrelik yüksek hızlı ve hızlı tren hattının ise edüt-proje hazırlama çalışmalarının devam ettiğini bildirerek, "2023 yılında toplamda 25 bin kilometre demiryolu uzunluğuna ulaşılması hedefine koşar adım ilerliyoruz" dedi.

ÖZEL SEKTÖRE SERBESTLEŞME ÇAĞRISI

Özel sektör şirketlerinin demiryollarının serbestleşme süreciyle yakından ilgilenmesini mutlulukla karşıladıklarını bildiren Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adil rekabet koşulları ve sağlıklı işleyen bir yapıyla serbestleşmesi tamamlanmış bir demiryolu pazarının oluşması için çalışıyoruz. Ancak bu noktada artık her şeyi devletten beklemeyeceğiz. Bundan sonra demiryolları sektörünün büyütülmesinde özel demiryolu tren işletmecileri de sorumluluk alacak. Birçok sektörden birçok firma bu süreçle ilgileniyor. Biz süreci kolaylaştırırız, yolu açarız ama önemli olan özel sektörün de burada yer alması, elini taşın altına koyması ve sektörün büyümesini hep beraber gerçekleştirmemiz. Havacılık sektörü de elini taşın altına koyuyor zannediliyordu ama THY olağanüstü büyüdü, dünya devi oldu. Özel sektör şirketleri de dünya çapında iş yapabilir hale geldiler. Demiryolu sektörünü de böyle bir gelecek bekliyor. Özel sektörün de sorumluluk alarak bu işin içinde yer almasını özellikle istiyoruz. Çünkü, hep birlikte daha güçlü demiryolu sektörünü gerçekleştirmemiz çok daha kolay."

Arslan'ın konuşmasının ardından OMSAN Lojistik AŞ Genel Müdürü Mehmet Hakan Keskin ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt tarafından protokol imzalandı.