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    Dev platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçti

    Hasan YILDIRIM - Erhan TEKTEN - Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, (DHA)
    05.02.2018 - 12:47 | Son Güncelleme:

    'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler köprüsü'nün altından geçti.

    İstanbul Boğazı’ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz’a girdi.

    Dev platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçti

    Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi’nden Boğaz’a girdi. Kuleleri alçaltılan platform saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler köprüsünün altından geçti. Dev petrol platformunun köprü altından geçişi havadan da görüntülendi.

    Dev platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçti

    Platform Karadeniz’e doğru ilerliyor.

    Dev platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçti

     

    Etiketler: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü , dev petrol platformu , GSP Saturn , son dakika
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