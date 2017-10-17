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    Son dakika...Dev peşmerge heykeli ateşe verildi

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 16:40 | Son Güncelleme:

    Irak ordusu, Kerkük Havalimanı yakınlarında bulunan peşmerge heykelini yaktı. Ateşe verilen peşmerge heykelinin etrafında kutlamalar yapıldı.

    Yıkılması için daha önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne defalarca çağrıda bulunan Bağdat yönetimi bu talebe olumlu yanıt alamamıştı.K1 Askeri Üssü'nün kontrol altına alınmasının ardından kutlamalar yapan Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri dışarda bulunan dev peşmerge heykelinin çevresini sardı. Heykel yine yıkılmadı, fakat etrafındaki inşaat iskelesi benzin dökülerek ateşe verildi. Heykelin üzerinden siyah dumanların yükseldiği görülürken heykelin yakılışı sırasında da kutlamalar devam etti. Irak güçleri, K1 Askeri Üssü'ndeki bayrakları ve heykelin hemen yanında bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne ait bayrakları da indirerek yerine Irak bayrakları astı.

    Bu arada aynı bölgede Mesud Barzani'nin referandumdan kalma posterlerinin asılı olduğu bilbordlar da iş makineleri ile yıkıldı.

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    Temmuz ayında Irak'ın Kerkük kentinin kuzey girişine 21 metre yüksekliğinde, 12 metre genişliğinde bir Peşmerge heykeli dikildi. 60 bin dolara malolan heykelin masraflarını bir Kürt işadamı karşıladı. Heykele bölgedeki Türkmen ve Araplar tepki göstermişti.

    Son dakika...Dev peşmerge heykeli ateşe verildi

     O dönem basına yansıyan haberlerde Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Teşkilat Sorumlusu Muhammet Ağa, “Kerkük'te sadece Peşmergenin kanı dökülmedi. Beşir, Tazehurmatu, Dakuk, Tuzhurmatu ve Irak'ın her yerinde Türkmenler de canlarını verdi. Bu heykelle Kerkük'ün bir tek Peşmerge tarafından korunduğu mesajının verilmesini kesinlikle reddediyoruz” demişti.

    Heykeli savunan isimlerden Berzan Dello, "Yıllardır Kerkük'ü tek başına terörden koruyan Peşmerge için bu heykelin dikilmesi en doğal haktır. Bu kentin terörden korunması için en büyük kurbanı veren Peşmerge güçleri oldu. Peşmerge bir tek Kürtleri değil, tüm etnik grupları korudu” diye yanıt vermişti.

    Arap kökenli Sait Nizamettin ise şu sözlerle tepki göstermişti: ”Bu adım (Peşmerge heykeli) kabul edilemez. Hiç kimse yaptığı fedakarlıklar üzerinden başkalarını rencide etmemeli. Burası tüm Kerküklülerin memleketidir” 

    Son dakika...Dev peşmerge heykeli ateşe verildi

    Etiketler: son dakika , haber , haberler
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