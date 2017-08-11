Dev ortaklık rafa kaldırıldı

Volkswagen ile Tata, mart ayında stratejik ortaklık imkanlarının araştırılması için bir mutabakat zaptı imzalamışlardı. İki firma; Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkelere yönelik otomotiv parçaları ve araç üretmeyi planlıyordu.

Ancak gelinen noktada yapılması düşünülen ortaklık faaliyete geçmeden sona erdi. Yapılan açıklama ile iki otomotiv devinin Hindistan’daki işbirliklerine son verme kararı aldıkları belirtildi.

Tata tarafından yapılan açıklamada, “Yaptığımız değerlendirmede ortaklıktan elde edilecek stratejik faydaların her iki taraf içinde eşik seviyenin altında olduğu sonucuna vardık” denildi.