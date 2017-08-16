Dev omlet geleneği bu yıl da bozulmadı

BELÇİKA’nın Fransızca konuşulan güneyindeki Malmedy kasabasında düzenlenen dev omlet festivali, zehirli yumurta skandalına rağmen bu yıl da ilgi gördü. Kasaba meydanına kurulan 1.5 ton ağırlığında ve 4 metre çapındaki tavada pişirilen omlet için binlerce yumurta kullanıldı.

Etkinlikte görevli François Traille, dev omlet için 10 bin yumurta kırdıklarını ifade ederek müzik performanslarının da sergilendiği programın oldukça eğlenceli geçtiğini söyledi. Traille, kullanılan yumurtalar konusunda ise aşırı titiz davrandıklarını vurguladı.

KATILIMCILARA İKRAM EDİLDİ

Kasaba halkının yanı sıra diğer şehir ve ülkelerden gelen katılımcılar, yumurtaların kırılması ve pişirilmesini büyük ilgiyle izledi. Yumurtaların kırılmasına özel kostümler giyen çocuklar da yardım etti.

Kazanlarda toplanan kırılmış yumurtalar dev tavaya aktarılarak karıştırılmaya başlandı. Pişen omlet ardından tabaklara bırakılarak çocukların yardımıyla katılımcılara ikram edildi.

Kasaba sakinleri, 22 yıldır devam eden gelenekte çok eğlendiklerini, ortamın çok güzel olduğu söyledi. Hollanda’dan gelen bir çift, böcek ilaçlı yumurta skandalına rağmen omleti yemekten korkmadıklarını ifade etti.

Dev omlet geleneği, Fransa, ABD, Kanada ve Arjantin’de de sürdürülüyor.