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    'Dev' İstanbul'a geliyor

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 15:05 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 15:07

    İspanya'nın Las Palmas Limanı'ndan Romanya'nın Constanta (Köstence) limanına giden Bahama bayraklı ‘SCARABEO 9’ adlı petrol arama platformu Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

    Çanakkale Boğazı'ndan, Bahama bayraklı 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğindeki 'Scarabeo 9' adlı dev petrol arama platformu geçti.

    İspanya'nın Las Palmas Limanı'ndan Romanya'nın Köstence Limanı'na giden Bahama bayraklı 'Scarabeo 9' adlı petrol arama platformu, saat 12.05'te, Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-1', 'Kurtarma-9' ve 'Kurtarma-10' römorkörlerinin eşlik ettiği dev platform, saat 13.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Sahildeki vatandaşlar, dev platformun geçişini meraklı gözlerle izledi. Bazı kişiler platformun geçiş anını cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladı. 115 metre uzunluğunda, 78 metre genişliğinde ve 57 metre yüksekliğinde, 36 bin 863 gross ağırlığındaki Bahama bayraklı 'Scarabeo 9' petrol arama platformu, saat 14.20'de boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Petrol arama platformu, saat 17.00'de 36 millik Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açılacak. Dev platformun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı da Marmara Denizi'nden Ege Denizi yönüne transit gemi geçişlerine kapatıldı.

    Dev İstanbula geliyor

    Etiketler: Petrol arama platformu , Çanakkale Boğazı , iSTANBUL
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