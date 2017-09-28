Dev isimler Bilişim Zirvesi'ne konuk oluyor!

Bilişim Zirvesi’17 bu yıl 7-8 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde dünyaca tanınmış konuk konuşmacıları ağırlayacak. Konuşmacılar arasında öyle isimler var ki onların söylediklerini bütün dünya merakla bekliyor. Zirvede, daha önceki yıllarda ve geçen yılda olduğu gibi bu yıl da davetli olan Başbakan, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı’nın açılış/protokol konuşmaları yanı sıra yurtdışından seçkin keynote konuşmacılar da yer alacak. Bilişim Zirvesi’17’nin ilk gün ana salonunun açılış bölümünde Actility’de Satış Direktörü olarak görev alan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarının Telekom Operatörleri ve ayrıca Sistem Entegratörleri aracılığıyla gelişmesinden sorumlu olan Ahmed Bouna ve yetki alanına Türkiye’nin de eklendiği Accenture Dijital’in Yönetici Ortağı, Orta Doğu ve Türkiye Ülke Lideri Xaiver Anglada merakla beklenen konuşmacılar arasında yerlerini alıyorlar.

Yeni iş alanları için “Digitilization”

Actility, uluslararası kimliği ve yenilikçi rolü ile geleceğin teknolojilerini sunuyor. Actility’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi & Türkiye Satış Direktörü olan Ahmed Bouna, bağlantılı yaşam için optimize edilmiş yeni nesil hücresel teknoloji detayında “Digital Transformation Initiating New Technologies - Dijital Dönüşüm Yeni Teknolojileri Çağırıyor” başlıklı sunum ve görüşlerini zirve katılımcılarıyla paylaşacak. Müşterileri için yıkıcı yenilikler yaratan, geliştiren ve sunan Accenture Dijital, Orta Doğu ve Türkiye Lideri Xavier Anglada da Zirve’nin 7 Kasım tarihindeki açılış programında “Digital Transformation Journey - Dijital Dönüşüm Yolculuğu” başlıklı sunumu ile yer alacak.

Dijitalleşmeye giden yolun 17 yapı taşı

Ana salon içerikleri dışında, Teknoloji Platformları, Oturumlar, Panel ve Söyleşiler, Sergi Alanları ve Özel Proje konuları da ele alınacak.

Özel Tema Projeleri olarak; Dijital Ekonomiye Hazırlık ve Türkiye’nin Dijital Ekonomi Vizyonu, Yenileşim ile REkonomi, Yıkıcı Yenilikçi Teknolojiler ve Dijital Liderler ve Türkiye’nin Dijital Üretim Stratejisi konuları yer alacak. Teknoloji Platformları olarak da; Kurumsal Dönüşüm Platformu ile Dijital Verimlilik, Veri Yönetimi, Dijital IoT Devri, Yeni Dünyada Mobil Dönüşüm, Akıllı Enerji Yönetimi, Dijital Finans, Yapay Zeka, Dijital Güvenlik, Dijital Sağlık Ekonomisi, Robotik Teknolojiler ve ve Akıllı Yaşam Platformları çatısı altında; Yeni Nesil Kentler, İnternet Bağlantılı Evler, Birbirine Bağlı Araçlar, Akıllı Doğa başlıkları altında, paralel salonlarda 17 farklı alt tema işlenecek.

REkonomi Başlıyor!

Bilişim Zirvesi’17, bu yıl bireyler, şirketler ve ülkeler olarak dijital ekonominin yeni boyutunda geleceğe nasıl hazırlanmamız ve bu geleceği nasıl karşılamamız gerektiği konusunu işleyecek. “Yıkıcı” ifadesi ile nasıl “Yenilikçi” kavramlar oluştuğunu, dijitalin nasıl yıkıcı yenilikçi bir kaldıraç olduğunu, bilişimin temelinde yatan ekonomi tepe başlığının da özüne inerek literatüre yepyeni bir kelime sağlıyor: “REkonomi”

Uluslararası kimliği, köklü, güçlü, özgün ve zengin içerikli yapısıyla alanındaki en önemli platform olan Bilişim Zirvesi’nde bu yıl “Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi” ana temasında, “REconomy NOW! (REkonomi Başlıyor!)” mottosunu işleyecek. Zirvede REkonomi kavramı oluşturulurken, dijital ekosistem tanımlanacak, dijital ekonominin dinamik yapısı pek çok sektör tarafından inşa edilecek.

Katılımcılar, katılım koşulları, program, konuşmacı ve sponsor gibi pek çok ayrıntıya bilisimzirvesi.com.tr/ üzerinden erişebilirler. Etkinliğin indirimli bilet fiyatlarında ise son gün 30 Eylül.