Dev Holding 2 bin 345 kişiyi işe alacak

AA muhabirine 2017 yılını değerlendiren Akın, 2018'den beklentileri, hayata geçirecekleri yatırımlar ve istihdam planlamaları hakkında bilgi verdi.

Akın, Türkiye ekonomisinin 2017'de hükümetin teşvikleriyle iyi bir performans gösterdiğini, bu performansın gelecek yıl da devam edeceğini belirterek, ancak kalkınmanın lokomotifi görevinin devlet için sürekli olamayacağını, bunu özel sektörün üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Akın, 2018'in, bu yıldan farklı olmayacağı öngörüsünde bulunarak, "Bu yılki büyümemiz 2018'de de devam edecektir. Kurdaki artışın 2017'nin normal kurdaki değer kaybıyla aynı oranlarda olacağını öngörüyoruz. Çok sert iniş çıkışlar beklediğimiz bir yıl olmayacak. Türkiye ekonomisinin önümüzdeki 3-4 yıllık dönemde yaklaşık yüzde 6 seviyelerinde büyümesini bekliyoruz ki bu oran pek çok Avrupa ülkesinin neredeyse iki katıdır." diye konuştu.



2019’A KADAR 2 BİN 345 KİŞİYE İSTİHDAM



Hamdi Akın, Akfen Holding olarak 2018'de tamamlanacak 2,9 milyar liralık yatırımın karşılığında en az bin 530 kişilik yeni istihdam sağlayacaklarını belirterek, böylece 2018'de iştirakleriyle birlikte bünyelerinde 5 bin 600 olan çalışan sayısının 7 bin 130'a çıkacağını dile getirdi.

İstihdam yarattıkları kişi sayısının 2019 sonunda 2 bin 345 kişiye ulaşmasını beklediklerini aktaran Akın, gelecek yılın kesinleşmiş yatırımları arasında, başta 990 milyon liralık yatırım değerine sahip Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin geldiğini kaydetti. Buna hali hazırda yapımının sürdüğü 184,5 milyon liralık Bodrum Loft projesinin eşlik edeceğini anlatan Akın, "Yenilenebilir enerji üretim santralı alanındaki yatırımlarımıza da devam edeceğiz. Bu kapsamda 2019 sonuna kadar yenilenebilir enerjide 1 milyar 121 milyon liralık yeni yatırıma imza atacağız" dedi.