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    Dev fuhuş operasyonu: 1'i kamu görevlisi 63 gözaltı

    DHA
    16.02.2018 - 19:20 | Son Güncelleme:

    MERSİN’in Mut ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, fuhuşa yer temin edip, aracılık yapan 24 kişi ile aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 38 kadın ve rüşvet iddiasıyla 1 kamu görevlisi gözaltına alındı. Kadınlardan 5’inde cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıklar tespit edildi.

    Mersin Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mut Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordineli olarak uzun süredir yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, 4 otel ve 3 gazinoya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhşa yer temin edip, aracılık yapan 24 kişi ile fuhuş yapan 35’i yabancı uyruklu olmak üzere 38 kadın ve rüşvet iddiasıyla 1 kamu görevlisi yakalanarak gözaltına alındı.

    8 ADLİ KONTROL

    Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 24 kişinden 16’sı ve rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edilen bir kamu görevlisi tutuklandı. Diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Fuhuş yapan 38 kadından 5’inde cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıklar tespit edildi. 35 yabancı kadın gerekli işlemlerin ardından ülkelerine gönderildi.

     

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    Etiketler: mersin , fuhuş , operasyon , son dakika
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