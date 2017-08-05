Dev enerji pandası

'Güneş tarlaları' terimini daha önce duydunuz mu? Peki ya genelde nasıl şekillerde olduklarını biliyor musunuz? Genelde çizgi çizgi, ya da belirli bir geometrik şekli olan ve güneş enerjisi üretim alanı olan güneş tarlalarının en ilginci bu olsa gerek...

Çin, milli hayvanını kullanarak Datong şehrinde saatte 3.2 milyar kilowattlık enerji üreten bir güneş çiftliği kurdu.

248 dönümlük bu dev panda için Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP) ile çalışan Çin devleti, genç nesle güneş enerjisi bilinci aşılamak istiyor.