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Dev birleşme tehlikede: 20- 20'ye takılabilir

LONDRA/AA
23.01.2018 - 19:39 | Son Güncelleme:

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), merkezi ABD’de olan 21st Century Fox’un SKY grubunu satın alma yönündeki girişiminin medyanın çok sesliliği açısından kamu yararına olmadığını açıkladı. İngiltere'deki "20-20 kuralına" göre, Murdoch'ın Sky kanalının tamamını satın alması için denetleyici kurum Ofcom ile Kültür ve Medya Bakanlığının onayı gerekiyor.

İngiliz denetim kurumundan yapılan açıklamada, Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox’un yayın kuruluşu Sky'ın tamamını satın alma girişiminin onaylanması halinde Murdoch ailesinin İngiliz medyası üzerinde çok fazla nüfuza sahip olabileceği bildirildi.

Denetim kurumu, satın alma girişiminin “medyanın çok sesliliği” açısından kamu yararına olmadığı sonucuna vardı.

NİHAİ RAPOR MAYIS'TA

21st Century Fox’tan yapılan açıklamada, “CMA ile mayıs ayının sonunda nihai raporun yayımlanmasına kadar iş birliği yapmaya devam edeceğiz.” ifadesine yer verildi.

Rekabet kurumunun mayıs ayı içerisinde konuya ilişkin nihai raporunu yayımlaması bekleniyor. Murdoch'ın sahibi olduğu Amerikan medya şirketi "21st Century Fox" geçen yıl, yüzde 39'luk hissesine sahip olduğu İngiliz yayın şirketi Sky'ın tamamını satın almak için 11,7 milyar sterlin teklif etmişti.

İngiltere'de medya mülkiyeti 2003 tarihli iletişim yasasıyla düzenleniyor. Buna göre, İngiltere medya denetim kurumu Ofcom'un ülkedeki medya mülkiyeti kurallarını her 3 yılda bir gözden geçirmesi gerekiyor. Ofcom değerlendirme sonrası hükümete, yapılması gereken değişikliklere ilişkin önerilerde ve uyarılarda bulunuyor.

ONAY GEREKİYOR

Yasa, farklı basın kuruluşları mülkiyetiyle ilgili kısıtlamalar da getiriyor. Buna göre, ulusal gazete pazarında yüzde 20 ve daha fazlası paya sahip bir gazetenin sahibi, başka bir televizyon ya da radyo kanalı satın alamıyor. "20-20" kuralı olarak bilinen bu kurala göre, pazarın yüzde 20'sinden daha az paya sahip bir gazetenin sahibi ise "kamu çıkarı, medya mülkiyeti ve bilgi çeşitliliği" gibi konular dikkate alınarak Ofcom'un onayıyla başka bir televizyon ya da radyo kanalı satın alabiliyor.

İngiltere'deki "20-20 kuralına" göre, Murdoch'ın Sky kanalının tamamını satın alması için denetleyici kurum Ofcom ile Kültür ve Medya Bakanlığının onayı gerekiyor.

Geçen ay ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, 21st Century Fox'u 52,4 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığını açıklamıştı.

Bu satın alım anlaşmasının ABD'deki denetim kurumları tarafından onaylanmasının ardından 21st Century Fox'un Sky'daki yüzde 39'luk hissesinin de Walt Disney'in kontrolüne geçmesi bekleniyor. 

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