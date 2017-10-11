Dev bankadan dolar/TL kuru tahmini

Societe Generale yatırımcılara, diplomarik ilişkilerdeki sıkıntılar, azalan reel faiz ve artan erken seçim riskinden dolayı dolar karşısında TL'de kısa pozisyon tavsiyesinde bulundu.
BloombergHT'nin haberine göre banka, Dolar/TL 'nin yüzde 20 civarında daha yükselmesinin imklansız olmadığını kaydetti.
Societe Generale analistleri Jason Dawand ve Olivier Korber, hazırladıkları raporda, Türk Lirası'nın 3 aylık beklenen volatilitesinin 16-20 bölgesine çıkabileceğini belirtti.
Banka ayrıca TL/ruble'de de kısa pozisyon tavsiyesinde bulundu.