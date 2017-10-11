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Dev bankadan dolar/TL kuru tahmini

Hürriyet Haber
11.10.2017 - 09:56 | Son Güncelleme:

Societe Generale yatırımcılara Türk Lirası'nda kısa pozisyona girme tavsiyesinde bulundu.

Societe Generale yatırımcılara, diplomarik ilişkilerdeki sıkıntılar, azalan reel faiz ve artan erken seçim riskinden dolayı dolar karşısında TL'de kısa pozisyon tavsiyesinde bulundu.

BloombergHT'nin haberine göre banka, Dolar/TL 'nin yüzde 20 civarında daha yükselmesinin imklansız olmadığını kaydetti.

Societe Generale analistleri Jason Dawand ve Olivier Korber, hazırladıkları raporda, Türk Lirası'nın 3 aylık beklenen volatilitesinin 16-20 bölgesine çıkabileceğini belirtti.

Banka ayrıca TL/ruble'de de kısa pozisyon tavsiyesinde bulundu.

Etiketler: Societe Generale , dolar/TL kuru , dolar fiyatları
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