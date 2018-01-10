Dev AVM'nin yetkilileri ifadeye çağrıldı

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Avrupa’nın en büyük ikinci alışveriş merkezi olarak tanıtılan Cevahir AVM’deki 32 bin metrekare kaçak mağaza tartışması sürüyor.

YETKİLİLER İÇİN 'İFADE' ÇAĞRISI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak, soruşturma kapsamında Kuveytlilere ait İngiliz şirketi ST. Martins Property Corporation yetkililerinin ifadelerinin alınmasını, gelmedikleri takdirde ise zorla getirileceği konusunda uyarmalarını istedi.

'İMAR KİRLİLİĞİ' VAR İDDİASI

CHP’li meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Deniz Erzincan, yetkililer hakkında imar kirliliğine neden olma suçundan kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını istemişti.

Ayrıca AVM sahiplerinin de yargılanmasını talep etmişti. Suç duyurusunun ardından yetkililer hakkında dava açılmıştı. Belediye yetkililerine açılan dava sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AVM yetkilileri hakkında da soruşturma başlattı.



BİR YETKİLİ İFADE VERDİ

Martins Property Corporation isimli şirket yetkililerinin ifadelerinin alınması için ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazdı. Bunun üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü AVM’yi yöneten Pradera şirketinin ülke müdürü Alison Greer Rehill Ergüven’in ifadesini aldı.

Ergüven ifadesinde şikâyet dilekçesinin aksine ST. Martins’in çalışanı ve yetkilisi olmadığını belirterek “Pradera, St. Martins’in bir hizmet sağlayıcısıdır” dedi.

Üzerine atılı suçu kabul etmediğini anlatan Ergüven hakkında takipsizlik kararı verilmesini istedi. Önümüzdeki günlerde ST. Martins yetkililerinin de ifadelerinin alınması bekleniyor.

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