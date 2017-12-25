Dev AVM elde kaldı... 3 yıldır kapalı

İSTANBUL Florya’daki alışveriş merkezi (AVM) 3 yıldır açılamıyor. Projede ortaklar arasında başlayan anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Ruhsata aykırı inşaat, usulsüz konut satışı iddiaları gündeme geldi. Yılan hikayesine dönen projede süreç 2010 yılında TOKİ’nin gelir paylaşım ihalesiyle başladı. İhaleyi 3 patronu temsil eden 4 şirket kazandı ve inşaat başladı. TOKİ’ye toplam gelirin yüzde 30’una denk gelen yaklaşık 225 milyon gelir taahhüt edildi. Aydınlı Grup ve Vizyonlife şirketleri FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu olarak yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı’ya ait. Kavurmacı tutuklu olarak yargılanıyor ve şirketleri TMSF yönetimine geçti. Projede yüzde 50 hak sahibi artık TMSF. Projenin yüzde 25 ortağı Arke İnşaat patronu Mustafa Keleş, diğer yüzde 25 ise Doğa Koleji’ni alması ile gündeme gelen Metal Yapı Konut patronu Ömer Saçaklıoğlu’na ait.

AVM BİR KAT BÜYÜDÜ

Projede evler bitti ve yaşam başladı ancak AVM kapalı. TOKİ’den edinilen bilgilere göre AVM’nin satılması için Arke İnşaat’ın açtığı ruhsat iptal davasında Danıştay kararı bekleniyor. Yetkililer otopark olan bir katın ticari alana çevrildiğini, 11 bin metrekare ek satılabilir alan çıkması sonrası Arke İnşaat’ın ruhsat iptal davası açtığını belirtiyor. Yetkililer “Metrobüsten alışveriş merkezine direk geçiş sağladık. Ziyaretçiler direk otoparka değil alışveriş merkezine çıksınlar diye bu katı da AVM’ye dahil ettik. Yaklaşık 42 bin metrekare olan alışveriş merkezi 53 bin metrekareye çıktı” diyor. Sonuç TOKİ lehine çıkarsa alışveriş merkezinin yaklaşık 1.2 milyar liraya satılması planlanıyor. Yetkililer Körfez’den yatırımcıların proje ile ilgilendiğini ancak dava süreci nedeniyle satış yapılamadığını belirtiyor.

RUHSAT VE İSKAN İPTALİ

Peki Arke İnşaat neden ortağı olduğu projeye karşı neden dava açtı. Arke İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keleş ise süreci söyle anlatıyor; “ 2010’da ihaleyi aldık ve çalışmaya başladık. Ancak Ömer Faruk Kavurmacı sürekli bize iş yapacağımız ve malzeme alacağımız kişiler konusunda dayatmada bulundu. Anlaşamadık. Ömer Kavurmacı AVM’yi biz TOKİ’den alalım ama benim payım yüzde 51 olsun dediği için anlaşmazlık büyüdü ve beni hukuksuz bir şekilde adi ortaklık yönetiminden çıkardılar. Sonrasında aynı kişi projede 170 evi TOKİ’den ekspertiz değerinde alıp iki katına sattı ve ortaklığı zarara uğrattı. Bunlara açtım davalar sürüyor. Son olarak da ruhsata aykırı inşaat yüzünden ruhsat ve iskan iptali davası açtım. 4 kat otopark 2 kat alışveriş merkezi varken, alışveriş merkezini bir kat arttırıp otoparkı azalttılar. Düşünün bu projeden ev aldınız, size 4 kat otopark dediler ama 3 kat yaptılar. Şimdi o mülk sahipleri mağdur değil mi? Hiçbirinden muvafakatme alınmadı. Birinci tadilat ruhsatını mahkeme iptal etti Danıştay da onadı. Bunlar nasıl yaptıysa bozdu. Şimdi ikinci tadilat ruhsatını da mahkeme iptal etti. Danıştay’ın kararı bekleniyor. Proje tek parsel olduğu için ruhsat ve iskan iptali hem evleri hem de alışveriş merkezini kapsıyor.”

2 KEZ İHALE DUYURULDU

AVM’nin TOKİ tarafından ihale ile satılacağı 2 kez açıklanmıştı. 2015 mart ayında önce 730 milyon muhammen bedelle satışa çıkacağı duyuruldu ama alıcı çıkmadı. İkinci ihale ilanı ise nisan ayında yapıldı ve bu defa 600 milyon bedel belirlendiği açıklandı. Mustafa Keleş ihaleler için yürütmeyi durdurma kararları aldıklarını söyledi. Keleş, AVM’nin açılmasına karşı olmadığını, tüm paydaşların uzlaşmasını ve zararının karşılanmasını beklediğini de ekledi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR