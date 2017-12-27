Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler > Ekonomi>Dev AVM 1.4 milyara satıldı

Dev AVM 1.4 milyara satıldı

Gülistan ALAGÖZ
27.12.2017 - 21:24 | Son Güncelleme:

İSTANBUL Uluslararası Finans Merkezi projesi sınırları içinde yer alan en büyük özel gayrimenkul projesi Metropol İstanbul’daki alışveriş merkezi satıldı.

Projedeki 103 bin metrekare satılabilir alana sahip alışveriş merkezini Kefeli-Dekorsel İş Ortaklığı satın aldı. Dekorsel şirketi EYG Grup İcra Kurulu BaşkanıDev AVM 1.4 milyara satıldı
Ömer Faruk Çelik’e ait. Çelik, Kefeli Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sabri Kefeli ile yüzde 50-50 ortak oldu. Ortaklar alışveriş merkezini 2018’de açmayı ve ortak işletmeyi planlıyor. 471 bağımsız bölümden oluşan alışveriş merkezi için KDV dahil 1 milyar 361 milyon 898 bin lira bedel ödendi. Söz konusu satışın 587 milyon 658 bin 987 lirası Emlak Konut payı olarak belirlendi. Emlak Konut tarafından Kamu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada 114 bin 347 bin 500 lirasının peşin kalanın 27 eşit taksitle ödeneceği belirtildi.

TESLİMLER GECİKTİ

TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO’ya ait 99 bin metrekare arsa üzerinde hasılat paylaşım modeli ile hayata geçirilen proje için düzenlenen ihaleyi 2011 yılında Çalık Holding’in şirketi GAP İnşaat ve Varyap ortaklığı kazanmıştı. Projenin yüzde 43.15’i Emlak Konut GYO, geri kalan yüzde 56.85’i ise eşit paylaşımla Varyap-Gap İnşaat Ortak Girişimi’ne aitti. Varyap hisselerini geçtiğimiz yıllarda Albarakatürk bankasına devretmişti.

Kefeli, Emlak Konut, GAP ve Albaratürk’ün paylarının satın alarak AVM’nin sahibi oldu. Proje geciken teslim tarihi ile de sıkça gündeme geldi. Teslimlerin Temmuz 2015’de yapılması planlanırken 2018’e kadar sarktı. Metropol İstanbul’un tanıtımında şarkıcı Jennifer Lopez’e yer verilmiş 2012 yılında Lopez’in projeden ev aldığı duyurulmuştu. Şarkıcıya Metropol İstanbul projesinin satış ofisinde Osmanlı motifleriyle süslü 200 yıllık altın bir anahtar hediye edilmişti.

Metropol İstanbul projesinin konut bölümünde 156 adet bağımsız bölümü Ocak 2017'de 148 milyon 727 bin bedelle Emlak Konut satın almıştı.
Dev AVM 1.4 milyara satıldı

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketler: gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri