Deutsche Bank'ta eski usül primler geri dönüyor

Almanya merkezli yatırım bankası 2017 için prim ve ikramiye ödemelerinin normale döneceğini duyurdu. Bazı çalışanlar zam da alacak.

Deutsche Bank CEO'su John Cryan, Boersen Zeitung'a yaptığı açıklamada, "2017'de prim, ikramiye ödemelerinde normal sisteme döneceğiz ve bazı alanlarda ücretleri artıracağız" dedi.

Banka'nın prim ödemeleri 2016'da 546 milyon euro ile önceki yılın 4'te birinden daha fazla gerilemişti. Deutsche Bank, 2015'te çalışanlarına 2,4 milyar euro prim ödemişti.

Dünyanın dört bir yanında yatırım bankacıları 2017 performanslarından alacağı primleri bekliyor.