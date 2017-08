DEÜ’den yemek bursu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), her gün binlerce öğrencinin yararlandığı yemekhanelerinden, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ücretsiz olarak yararlanabileceği ‘Dokuz Eylül Seninle’ projesini hayata geçirdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman, bu uygulama sayesinde öğrencilerin aç kalmadan derslerine gireceklerini söyledi.

Üniversite bünyesindeki 24 yemekhanede projenin uygulanacağını belirten Rektör Kasman, "Üniversite eğitimi almak herkesin hakkı. Birçok öğrencimiz, ailelerinden çok uzakta, Türkiyenin farklı şehirlerinden meslek sahibi olmak için üniversitemize geliyor. Bazı öğrencilerimiz gerçekten çok zor şartlarda okuyor; aileler de imkânlarını sonuna kadar seferber ediyor. Fakat buna rağmen kimi zaman öğrencimizin yemek parası dahi olmuyor. Böylesi bir durum kabul edilebilir mi? Bu fedakarlıklar görmezden gelinebilir mi? Tabi ki, hayır. Dolayısıyla mesai arkadaşlarımla birlikte, öncelikle yemek konusunda bir çalışma yapmaya karar verdik" diye konuştu.

Bu kapsamda kısa süre önce çalışmaların başladığını anlatan Rektör Kasman, "Öncelikle saha araştırması yaparak ihtiyaç sahibi olabilecek öğrenci sayısını tespit etmeye çalıştık. Hemen akabinde yemekhanelerimizin fiziki şartlarını gözden geçirdik. Daha sonra da yemek bursu uygulamasının maddi kaynağıyla ilgili süreçleri inceledik. Bunların hepsini tek bir çatı altında toplayarak ‘Dokuz Eylül Seninle’ projesini ortaya koyduk" dedi.

AÇ KALMAK YOK

Sistemin işleyişini açıklayan Rektör Kasman, "Öğrencinin karnı aç ama bakıyor ki cebinde 1 TL parası var. Doğal olarak öğrenci de ‘Ne olacak şimdi?’ diye düşünmeye başlıyor. Biz diyoruz ki, ‘Dokuz Eylül Seninle’ hiç düşünme. Öğrencilerin bağlı oldukları fakültelerde ‘Yemek Bursu Komisyonu’ oluşturduk. Bu burstan faydalanmak isteyen öğrencilerimiz, söz konusu komisyonlara başvuruyor. Belirlenen kriterler doğrultusunda çalışma yapılarak bu öğrencilerimize ‘Yemek Bursu’ sağlanıyor. Bunda utanacak sıkılacak bir şey de yok. Zaten burs verilen öğrencilerin isimleri kimseyle paylaşılmayacak. Öğrencinin durumu uzun süre iyi değilse bu da zaten ortaya çıkacak. O zaman daha farklı formüller bulmak için oturup hep birlikte kafa yoracağız" diye konuştu.

"HER ŞEY İNSANA YATIRIMLA BAŞLAR"

Sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çeken Rektör Kasman, kamuoyu vicdanının bu tür çalışmalara her zaman destek olduğunu söyledi. Rektör Kasman, insana yatırımın her şeyden önce geldiğinin altını çizip, şunları söyledi:

"Kampüsünüze bina yaparsınız, laboratuvar inşa edersiniz, bilgisayar alırsınız ama bir öğrenciniz aç kalırsa bunların bir değeri olmaz. Geçen yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Hızlı Geçiş Sistemi’ni (DE-HGS) devreye aldık. Amacımız bu ve benzeri projelerimize maddi kaynak sağlamaktı. Yoksa öğrenciniz açsa siz hızlı geçiş sistemi kursanız ne olacak? Bakın bu kaynakla kız yurdunda kalan öğrencilerimize 1 TL karşılığında 10 çeşit kahvaltı imkanı da sağlandı. Rektörlük benim idari görevim ama ben, öğrencilerimin hocası ve onların ağabeyiyim. Buna göre davranmak her şeyden önce benim insani sorumluluğum. Bundan sonra da böyle kalmaya ve davranmaya devam edeceğim."