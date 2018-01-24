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    DEÜ’de dijital oyun geliştirilecek

    AA
    24.01.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:

    İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve Netmarble Türkiye arasında ‘Dijital Oyun ve Tasarım Kuluçkası’ protokolü imzalandı.

    DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversitede düzenlenen protokol imza töreninde, geleneksel sektörlerin yanı sıra yeni iş alanlarının ekosisteme dahil olmasıyla katma değeri yüksek ürünlerin ortaya çıktığını söyledi.

    Dijital oyun sektörünün de son yıllarda gücünü ciddi ölçüde hissettirdiğini belirten Çelik, "Küresel oyun endüstrisi pazarının 2015-2019 yıllarında yaklaşık 118 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması öngörülüyor. Birçok ülkenin gayri safi milli hasılasına denk gelmeye başlayan bu rakamlar, uluslararası ölçekte hizmet üreten büyük firmaları ülkelerle yarışabilecek hale getirdi" dedi.

    Üniversite olarak dijital oyun pazarının ciddi bir istihdam ve katma değer sağlayacağına inandıklarını söyleyen Çelik, "Bilişim sektörünün kılcal damarlarını genişletecek projeleri yeni iş modelleriyle geliştirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

    Çelik, Endüstri 4.0'a dayalı iş modellerini desteklediklerini, üniversite markasıyla dijital dünyaya imza atmak istediklerini, sadece yazılım ya da donanımla değil, bilişim sektörünün her noktasında yer almayı hedeflediklerini anlattı.

    Dijital oyun sektöründe, mobil uygulamalardan konsol oyunlarına kadar geniş bir alanda çalışma yapmayı planladıklarını söyleyen Çelik, "Bugün burada imzalayacağımız bu protokolle mobil oyun yazılımı konusunda yepyeni ve heyecan verici bir başlangıç yapacağız. Üniversitemiz, dijital oyun alanında hem kuluçka merkezi hem de Ar-Ge çalışmalarına destek olacak bir iş ortağı olarak hareket edecek" dedi.

    Netmarble Türkiye Genel Müdürü Barış Özistek de Türkiye'de yerel oyun geliştiricilerini desteklediklerini belirtti.

    Türkiye'nin büyük ölçekte başarılara imza atmış oyun firmaları çıkardığını söyleyen Özistek, "Türkiye'nin 2023 bilişim ihracat hedefi 1 milyar dolar. Oyun, desteklenmesi gereken 4 ana sektörden biri. Oyun tek başına Türkiye'nin 2023 bilişim ihracatı hedefini tutturabilir. Çok iyi bir oyunu 1-1,5 senede geliştirip dünya pazarlarıyla buluşturup tek başına 1 milyar dolar ihracat yapabilirsiniz" diye konuştu.

    Konuşmaların ardından Çelik ve Özistek protokolü imzaladı.

    Etiketler: Dokuz Eylül Üniversitesi , Dijital Oyun ve Tasarım Kuluçkası
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