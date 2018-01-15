Detroit’te Arnold Schwarzeneger sürprizi!

Alman markanın ikonik modeli yeni G Serisi’nin Detroit’te tanıtımı için ise ‘Henry Ford’un ilk otomobilini ürettiği garajın üzerinde yükselen ‘Michigan Tiyatrosu’ seçilmişti.

Mercedes Dünya Başkanı Dieter Zetsche, Detroit fuarı öncesi dün akşam düzenlenen törende yeni G Serisi’nin ışıklar ve ateş şovlarıyla sahneye gelmesinin ardından büyük bir sürpriz yaparak Arnold Schwarzeneger’i sahneye çağırdı. Eski California valisi de olan ünlü oyuncunun hem bir G Serisi tutkunu hem de G Serisi gibi Avusturya Graz doğumlu olduğunu söyleyen Zetsche daha sonra sahnede küçük bir sohbet gerçekleştirdi.

BENİM GİBİ KASLI

Ünlü aktör G Serisi’yle kendisini ‘Gerçek ikizler’ diye tarif ederek şu esprili konuşmayı yaptı: “Vücut geliştirme çalışmalarına başladığımda ve en iyi vücuda sahip olduğumda, G Serisi’nin en iyi SUV olduğunu biliyordum. Ben daha güçlü ve kaslı hale geliyordum, G Serisi de güçlenip kaslanıyordu. Daha sonra hızlı olmak istedim, o zaman G Serisi de daha hızlandı. O yüzden biz gerçek ikiziz.”

ELEKTRİKLİ OLACAK MI?

Bu konuşmanın ardından Zetsche’nin “Yeni G Serisi 170 kilogram hafifledi” yorumu sahnede gülüşmelere neden oldu. Çevreciliğiyle tanınan Schwarzeneger hemen ardından Zetsche’ye, “Yeni G Serisi çok güzel ama hala fosil yakıtla gidiyor. Elektriklisi olacak mı?” sorusunu sordu.

Zetsche’nin cevabı ise “Bizi izlemeye devam edin. Tüm modellerimiz elektrikli olacak” oldu. Bu hoş sohbetin ardından Arnold Schwazeneger, Mercedes Başkanı Zetsche’ye kovboy şapkası hediye edip şnaps kadehlerini yeni G Serisi için kaldırdılar.

Bu yıl yollara çıkacak yeni G Serisi’nin Türkiye fiyatının 1 milyon TL’nin altında olması bekleniyor.