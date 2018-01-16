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Amerika’da 3 büyük evlilik gerçekleşir mi?

Emre ÖZPEYNİRCİ
16.01.2018 - 12:35 | Son Güncelleme:

DETROİT fuarında her yıl kulaktan kulağa gelecekle ilgili ilginç dedikodular aktarılır. Bu yılın en büyük dedikodusu ise teknoloji devleri Apple ve çatısı altında Google’ı bulunduran Alphabet satın alacağı söylenen otomotiv şirketleri oldu.

Bu dedikodulara göre Alphabet’in, kendi bünyesine Ford’u, Google’a ise Fiat Chrysler Grubu’nu (FCA) satın alacağı ifade ediliyor. Yani FCA’yı Google, Ford’uAmerika’da 3 büyük evlilik gerçekleşir mi ise Google’ın çatı şirketi Alphabet’in alabileceği iddia ediliyor.

Bu dedikoduları duyan bir otomotiv yetkilisi, “Apple da General Motors’u (GM) alırsa. 3 büyük evlilik gerçekleşir” yorumunu yaptı.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak otomotiv firmalarının yapması gereken yatırım miktarları artıyor. Çinliler, Japonlar ve Korelilerle rekabet etmek için böyle bir hamle gelir mi, çok da mantıksız gelmedi bana…

Amerika’da 3 büyük evlilik gerçekleşir mi

Amerika’da 3 büyük evlilik gerçekleşir mi

 

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