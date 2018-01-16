Amerika’da 3 büyük evlilik gerçekleşir mi?

Bu dedikodulara göre Alphabet’in, kendi bünyesine Ford’u, Google’a ise Fiat Chrysler Grubu’nu (FCA) satın alacağı ifade ediliyor. Yani FCA’yı Google, Ford’u ise Google’ın çatı şirketi Alphabet’in alabileceği iddia ediliyor.

Bu dedikoduları duyan bir otomotiv yetkilisi, “Apple da General Motors’u (GM) alırsa. 3 büyük evlilik gerçekleşir” yorumunu yaptı.

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak otomotiv firmalarının yapması gereken yatırım miktarları artıyor. Çinliler, Japonlar ve Korelilerle rekabet etmek için böyle bir hamle gelir mi, çok da mantıksız gelmedi bana…











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