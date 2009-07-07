DET 'OH' KS

HerÅŸeyin suyu Ã§Ä±kana kadar yazÄ±lÄ±r, Ã§izilir, konuÅŸulur.Â

Kim nereye gitti, kaÃ§a gitti falan diye.

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O yÃ¼zden ben de lig biter bitmez hemen bir detoks kÃ¼rÃ¼ hazÄ±rladÄ±m kendime: Futbol Detoksu...

KapattÄ±m kulaklarÄ±mÄ± herÅŸeye ve herkese ki duymayayÄ±m hiÃ§birÅŸeyi ve kendimi lige ve Avrupa kupalarÄ± maÃ§larÄ±na hazÄ±rlayayÄ±m diye..Â Åžerife Ã‡aldenk yazÄ±yor Ã–nyargÄ±sÄ±z

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Ne mÃ¼mkÃ¼n. Her yerde gÃ¶zÃ¼ne sokuyorlar; transfer konularÄ±nÄ± ve iÅŸin enteresan tarafÄ± kimse de hiÃ§birÅŸeyi beÄŸenmiyor.

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Kim nereye gelirse gelsin, o mu kurtaracak bu takÄ±mÄ± yorumlarÄ± memleketi kurtarma hikayelerine benzer bir ÅŸekilde konuÅŸuluyor dost sohbetlerinde, ama Ã§Ã¶zÃ¼m yok..

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Tabi iÅŸin bir de tekerrÃ¼r kÄ±smÄ± var.

Ã–rneÄŸin FB'de yeniden Daum dÃ¶neminin baÅŸlamasÄ± gibi.

Galatasaray'Ä±n Kalli'den vazgeÃ§ememesi gibi Fener de Daum 'dan geÃ§emiyor.

AslÄ±na bakarsanÄ±z eÄŸlenceli bir sezon geÃ§ecek seneye.

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Tabi daha transfer dÃ¶nemi bitmedi, o nedenle Guiza'nÄ±n ne olacaÄŸÄ± henÃ¼z belli deÄŸil.

Ã‡ok Ã¶nemli takÄ±mlar Ã¶nemli paralar teklif ediyor bizim OkÃ§u'ya, o da iÅŸini biliyor zaten.

Durdu, durdu tam da sezon biteceÄŸine yakÄ±n ÅŸahlanÄ±verdi, bir de milli maÃ§larda gÃ¶sterdiÄŸi performanstan sonra ÅŸimdi kesenin aÄŸzÄ± aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ durumda.

Profesyonellik baÅŸka bir ÅŸey iÅŸte...

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Bir de Volkan meselesi kurcalÄ±yor herkesin kafasÄ±nÄ±.

Bir deniyor ki; Volkan futbolu FB'de bÄ±rakmak istiyor, sonra da Volkan bir tÃ¼rlÃ¼ ortalarda gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor.

Ä°mza atacak eli aÄŸrÄ±yor ki bir tÃ¼rlÃ¼ imzaya yanaÅŸmÄ±yor.

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Peki Aziz BaÅŸkan'a ne demeli?

GS'Ä±n kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±; Arda'ya 15 milyon euro teklif edip. Bir de Ã¼zerine '' Bana Arda'yÄ± verin size Gs formasÄ± giyerek Ã¶deyeyeyim demez mi? ''

Ä°ÅŸin suyu o anda Ã§Ä±ktÄ±, bende de film tamamen koptu..

Adnan Polat tam kendine gelecekken ne atÄ±lÄ±r ne satÄ±lÄ±r cinsten ''kangren'' futbolcu Lincoln yine servis dÄ±ÅŸÄ±.

Kendisine Florya sÄ±nÄ±rlarÄ±ndan giriÅŸ yasaÄŸÄ± var.

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Herhalde Ferrari dÄ±ÅŸÄ±nda bu transfer sezonunu en sessiz sedasÄ±z atlatan taraf BeÅŸiktaÅŸ oldu.

Nihat'Ä± yeniden baba ocaÄŸÄ±na dÃ¶ndÃ¼rmeden hemen Ã¶nce GÃ¶khan Zan'Ä± GS.a gÃ¶ndermiÅŸti.

Ben de yine ÅŸu dost sohbetlerinden kalma bir ÅŸaka ile devam edeyim; ''BJK doktor harcamasÄ±nÄ± yÃ¼zde elli azaltmÄ±ÅŸtÄ±r heralde''

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Bu sene iÃ§ transfer en canlÄ± dÃ¶nemlerinden birini yaÅŸadÄ± yanÄ±lmÄ±yorsam.

DÄ±ÅŸarÄ±dan birilerini bulmaktansa iÃ§eriden bu iÅŸleri daha ucuza halletmek istedi genelde her takÄ±m.

E kriz fubolu teÄŸet geÃ§medi galiba.

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Sivasspor Bilica'sÄ±nÄ± kaptÄ±rdÄ± FenerbahÃ§e'ye. Bu arada da Ã¶nemli bir kayÄ±p var tabi: Lugano. Bonservisi elinde ÅŸu anda en uygun teklifi bekliyor.

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Trabzonspor Zenit'in gÃ¶zden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± Fatih Tekke 'yi alma peÅŸinde, bu arada da defansÄ±n bel kemiÄŸi Song'a kendine takÄ±m bulmasÄ± iÃ§in zaman vermiÅŸ durumda.

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AslÄ±nda futbolda Ã§ok acayip ÅŸeyler oluyor.

Duydum ki; Ä°lhan MansÄ±z futbolla baÅŸlayan kariyerineÂmankenlik, dansÃ§Ä±lÄ±k, oyunculuk ile devam ettikten sonra ikinci baharÄ±nÄ± yeniden futbola adamÄ±ÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

O da seneye BeÅŸiktaÅŸ'a geri dÃ¶nerse hiÃ§ ÅŸaÅŸmayÄ±n.

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BÃ¶yle giderse ligimizin adÄ± ; SÃ¼per Lig '' Ä°kinci bahar '' olarak deÄŸiÅŸtirilebilir.

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Bu da Ã¶yle bir transfer dÃ¶nemi yazÄ±sÄ± idi, ben yarÄ±m kalan detoks kÃ¼rÃ¼me devam edeyim.

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16 Temmuz'da SarÄ± KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n Uefa KupasÄ±nda Tobol ile oynayacaÄŸÄ± maÃ§tan sonra yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere..