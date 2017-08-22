Destroyer kazasında 10 ABD askeri kayıp

Gemide, 23 subay, 24 astsubay kıdemli üstçavuş ve 291 denizci bulunuyordu. Destroyer, Güney Çin Denizi’ndeki görevinin ardından Singapur’a doğru gidiyordu. Kayıp denizcilerin bulunması için ABD donanmasına Singapur Donanması da destek veriyor. Geminin adı Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör John McCain’in babası ve dedesinden geliyor. Senatörün babası ve dedesi ABD donanmasında amiral olarak görev yapmıştı. Öte yandan, ABD Deniz Kuvvetleri, kazanın ardından dünya genelindeki tüm deniz operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. ABD donanması, son bir senede Pasifik Okyanusu’nda 4 kazaya karıştı. Haziran ayında USS Fitzgerald adlı savaş gemisinin Japonya’nın Yokosuka kenti açıklarında bir yük gemisiyle çarpıştığı kazada 7 Amerikan askeri ölmüştü.