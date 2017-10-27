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    Destiny 2'deki oyuncular bir bir neden kovuluyor?

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 09:15 | Son Güncelleme:

    Oyun devi, Destiny 2'den sürpriz biçimde atılan kullanıcıların sanılan sebepten dolayı uzaklaştırıldığını kabul etmedi!

    Destiny 2'nin çevrim içi topluluğu haksız ban'lamalar iddiası ile bir gecede birbirine girdi. Destiny 2'nin subreddit'indeki gönderiye, kısa sürede onlarca insan daha katıldı ve kendilerinin de hiçbir sebep olmaksızın oyundan engellendiklerini söylediler.

    Bu kadar çok şikayet olması insanlarda oyunun kendini üçüncü parti uygulamalara karşı korurken aşırıya kaçıyor olabileceği şüphesini doğurdu. Oyundaki üçüncü parti uygulamalara karşı korumanın amacı normalde hile programlarını engellemek, ama iddialara göre OBS gibi video yakalama programlarını, Fraps gibi performans izleme programlarını ve hatta Mumble ve Discord gibi chat yazılımlarının oyun içi ekran üzeri işlevlerini bile tehdit olarak algılayıp oyuncuları engelliyor olabilir.

    Firma ilk başta resmi bir açıklama yapmadı ve kullanıcılar, firmanın bu iddiaları reddettiğini söyledi. Sonradan ise Bungie'den resmi açıklama geldi ve oyun dün başladığından beri 400 ban olduğunu ve bunların tamamen otomatik süreçle değil, elle yapılan araştırmayla da yapıldığını, ve bunların arasında zararsız uygulama kullananların atılmış olmadığını söyledi. Şimdiye kadar olmadığı gibi, bundan sonra da ekran üzeri veya performans uygulamalarının (Dicord, Xsplit, OBS, RTSS gibi) ban'lanmaya sebep olmayacağını tekrar etti.

    Her ne kadar firma olanları inkar etse de, bu olay insanların otomatik engelleme sistemlerine olan güvenini düşürecek gibi görünüyor. Muhtemelen Windows 10'a gelen yeni TruePlay hile engelleme sistemine de şüpheyle yaklaşacağız.

    Etiketler: banlama
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