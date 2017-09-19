Destiny 2'de büyük kriz başlamadan bitti!

Bu haftanın başlarında Destiny 2 geliştiricisi Bungie, oyundaki bazı zırhların beyaz üstünlüğünü savunan grupların kullandığı bir sembole oldukça benzediğini fark ettiğini duyurmuştu. Firma bu benzerlik sebebiyle özür diledi ve bu grupları reddettiklerini, bahsi geçen sembollerin oyundan çıkartıldığını duyurdu.

Ayrıca Bungie, sitesindeki bir yazı ile sembolün zırh tasarımının içerisine nasıl girdiğini açıkladı ve böyle bir şeyin tekrarlanmaması için çalışacağını duyurdu. Bungie'nin söylediğine göre grafik tasarımcılar genellikle gerçek dünya sanat eserlerinden, simgelerinden ve diğer tasarım elementlerinden yola çıkarak çizimlerine başlıyorlar. Bu durumda ise Bungie çalışanları, ekibin "orijinal, zararsız 'kek' internet meme'ine" benzeyen bir tasarımı uygun bulup bulmadıklarını sormuştu ancak bu meme'in öfke sembolü olan Kekistan bayrağına olan benzerliği gözden kaçmış veya sorgulanmamıştı. Bungie'nin söylediğine göre tasarım süreci sırasında bu benzerlik fark edilmediğinden dolayı zırhın sunulmasında bir zarar görülmemişti.





Bungie, bu sembolleri sözü geçen zırhtan çıkartmış durumda ve önümüzdeki hafta UI simgeleri ve ön izleme ekranlarından da çıkartacak. Ayrıca firma, gelecekte bu tür sorunlar ile karşılaşılmaması için inceleme süreçlerini nasıl geliştirebileceklerini düşündüklerini de söyledi.