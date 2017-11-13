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    Destiny 2'ye 4K ve HDR desteği

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 15:14 | Son Güncelleme:

    Çıktığı günden beri oyuncuların yoğun ilgisini gören Destiny 2, 5 Aralık itibariyle Xbox One X’te 4K ve HDR desteği ile oynanabilecek.

    Destiny 2, Microsoft’un yeni konsolu Xbox One X için geliştirilmiş oyunlar içinde yer almıyordu. Oyunun yapımcısı Bungie bu konu hakkında yaptığı açıklamada, oyunun, 5 Aralık itibariyle Xbox One X üzerinde 4k ve HDR desteği ile oynanabileceğini söyledi. Destiny 2, aynı tarihte “Cruse Of Osiris” isimli ilk DLC’sini de yayınlayacak. Güncellemeyle birlikte PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro’da da HDR desteğine kavuşacak.

    Destiny 2ye 4K ve HDR desteği

    Destiny 2'nin hikayesinde, Dominus Ghaul ve Cobal İmparatorluğu'nun Red Legion'ı Traveler'ın ışığını ele geçirmeye karar verirler. Dominus seçilmiş kişi olma peşindedir. Bunun için ise bir rehineyi konuşturmaya çalışır. Traveler ele geçirilince tüm Guardian'ların ışıkları kaybolur ve ve Last City düşer. Bu sırada bir mucize gerçekleşir ve Traveler parçası bularak ışığımızı tekrar kazanırız. Tek ışığını kaybetmeyen gardiyan olarak, dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz.

    Etiketler: Destiny 2 Xbox One X 4K ve HDR desteği
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