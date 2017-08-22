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    Destiny 2 Steam'e gelecek mi?

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 08:01Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 08:01

    Destiny 2'nin Steam platformuna geleceğine dair ortaya çıkan ipuçları, ne yazık ki beklenen müjdeyi beraberinde getirmedi!

    Bungie, sevilen Destiny oyunun ikincisini duyurduğunda, PC oyuncuları en sonunda konsol oyuncularına katılabilecekleri için mutlu olmuşlardı. Ancak yayıncı, hızlı bir şekilde yaptığı duyuru ile, Battle.net ile bir ortaklık kurduğunu söylemiş ve Steam platformunu tamamen es geçmişti.

    Kısa bir süre önce Steam üzerinde "Silver" (Gümüş) olarak adlandırılan bir oyun içi para ortaya çıktı ve bu da oyunun Battle.net'e özel olmayacağı ve oyuncuların istedikleri platformu seçebilecekleri söylentilerini güçlendirdi. Ancak bu söylenti de Destiny Topluluk Yöneticisi (Community Manager) David Dauge tarafından birkaç tweet ile hızlı bir şekilde durduruldu.

    En baştan beri bariz olan özel Battle.net ortaklığı daha önce duyurulmuş olsa da, Bungie'nin bu söylentileri hızlı bir şekilde reddetmesine pek şaşmamak gerekiyor. Ancak mağazada ortaya çıkan bu oyun içi paranın ilk oyunun bir parçası olması, yolda olabilecek olan şeyler için başka söylentilerin ortaya çıkmasını da desteklemiş durumda. İlk oyun, yani Destiny 1, PC platformunda bulunmuyordu ve Bungie, bu oyunu Steam aracılığı ile satın alınabilir bir hale dönüştürebilir.

    Destiny 2 Blizzard'ın Battle.net platformuna özel olacak ve 24 Ekim tarihinde PC için, 6 Eylül tarihinde de Xbox One ve PlayStation 4 için sunulacak. PC oyuncuları ayın sonunda sunulacak olan beta sürümü ile oyunu test edebilecek.

    Etiketler: destiny 2 , oyun , steam
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