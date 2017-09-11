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    Destiny 2 oyuncularını rahatsız eden gelişme

    Hürriyet Haber
    11.09.2017 - 08:49 | Son Güncelleme: 11.09.2017 - 08:49

    Destiny 2 oyuncuları, oyunun kendilerini para harcamak zorunda bıraktığı konusunda şikayet yağdırmaya başladı!

    Destiny 2'nin çıkışının sadece birkaç gün ardından, ateşli fan topluluğu öyle bir şikayet saldırısı başlattı ki oyunun başı gerçekten dertte. Sorunun kaynağı oyundaki kozmetik eşyaların nasıl çalıştığıyla ilgili ve oyuncular geliştirici Bungie'yi sınırları aşmak ve açgözlü olmakla suçluyor.

    Bu olay, oyuncularla bir geliştirici arasındaki sevgi-nefret ilişkisine güzel bir örnek. Destiny oyuncuları böyle konulara yeni değil; ilk oyun tamamlanmamış bir şekilde piyasaya çıkmıştı ve yıllarca onarılmaya çalışılmıştı. Oyunun 375,000 üzeri Reddit topluluğu karmaşa içindeydi.

    Şikayet edilen yeni "shader" sistemi aslında oyunda daha iyi çalışıyor. Artık karakterinizi kişiselleştirmek için çok daha fazla seçeneğe sahipsiniz, ama oyuncuların çoğu bunu firmanın oyuncuları para harcamaya zorlayıp gelirini arttırma çabası olarak görüyor.

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    Etiketler: Destiny 2 , oyun , bungie
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