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    Destici'den Akşener yorumu...

    AA
    25.10.2017 - 14:56 | Son Güncelleme:

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meral Akşener'in kurduğu partiye ilişkin, "Ortaya çıkan kadroya, kurucular kuruluna baktığımız zaman zaten bir ülkücülük ya da Türk milliyetçiliği iddiasında değil de daha çok merkez iddiası olan bir partiyle karşı karşıyayız." dedi.

    Meral Akşener tarafından kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilen partiye ilişkin Destici şunları söyledi:

    "Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin ayrışmaya değil, birliğe ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir süreçten geçiyoruz dedim. Ama o arkadaşların böyle bir tercihi oldu, tercihlerine de saygı duyuyorum. Ortaya çıkan kadroya, kurucular kuruluna baktığımız zaman zaten bir ülkücülük ya da Türk milliyetçiliği iddiasında değil de daha çok merkez iddiası olan bir partiyle karşı karşıyayız." yanıtını verdi.

    Etiketler: BBP
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