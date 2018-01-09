Destek randevusu 16.00'da Beştepe'de

Erdoğan, dünkü grup konuşmasında, -yeni yönetim sistemiyle ilgili çalışmaları MHP ile ele ele vererek hızlandıracaklarını belirterek, “Ama asıl olan, yeni yönetim mimarimizin omurgasının nasıl oluşturulacağıdır. önümüzdeki bir asrı kucaklayacak bir yönetim modeli oluşturmakta kararlıyız” dedi. Erdoğan şöyle devam etti:



ACELE ETMEK LAZIM

“Sayın Bahçeli’nin yerli ve milli duruşunu vurgulamam lazım. Ülkemizde bizi bölmek ve ayrıştırmak isteyenler bu hedeflerine ulaşamayacaklar. Sayın Bahçeli ile bir araya geliriz, ülkemizin sorunlarında dertleşiriz, konuşuruz. Uyum yasaları vesairesi konusunda ilgili arkadaşlar onların çalışmasını da yapar, geleceğe beraber inşallah yürürüz. Sayın Bahçeli’nin dün yaptığı açıklamayı bu bakımdan çok önemli görüyorum.” Toplantının ardından, “Bahçeli’nin açıklamasına karşı kafanızda ittifak modelleri var mı” sorusu üzerine Erdoğan, bu kadar ciddi konuların ayak üstü sorulmamasını istedi.Erdoğan, “Bahçeli’nin açıklamasının erken olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna karşılık da, “Siyasette hayırlı olan her işte acele etmek lazım” dedi.