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Hürriyet >Ekonomi>Destek ödemeleri bugün başladı!

Destek ödemeleri bugün başladı!

AA
06.10.2017 - 15:08 | Son Güncelleme:

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin aşağıdaki açıklamayı yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yaptığı açıklama;

"2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında bugünden itibaren üreticilerimize toplam 918,5 milyon TL’lik ödemesi yapacağız.

Ödemeler kapsamında çiğ süt desteği için 320 milyon TL, buzağı desteği için 445 milyon TL, süt tozu desteği için 15 milyon TL, tiftik ürünü desteği için 5 milyon TL, malak desteği için 4,2 milyon TL, tarım sigortaları desteği için 105 milyon TL, kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme desteği için 11,3 milyon TL, genç çiftçi proje desteği için 13 milyon TL olmak üzere toplam 918,5 milyon liralık hibe desteği vereceğiz.

Destek ödemelerini bugün 18.00’den sonra üreticilerimizin hesaplarına aktaracağız. Ödemeler, gelen icmallere ve TC kimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan ödemeler de dâhil edildiğinde üreticilerimize ödediğimiz meblağ tutarı 10,5 milyar TL’yi bulacak.

Böylelikle 2017 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar TL’lik tarımsal hibe desteğinin yüzde 82’lik kısmını ödemiş olacağız.”

Etiketler: Ahmet Eşref Fakıbaba , tarımsal destek ödemeleri , destek ödemeleri
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