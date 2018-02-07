Destek çekmek için hainlerden sinsi plan

AFRİN’e konuşlanan yabancı teröristlerin arasında Amerikan, Kanada, Alman, İngiliz, Fransız ve Çinliler bulunuyor. Örgütün amacı bu hamleyle kendilerine destek vermeyen Batı başkentlerine onlarca cenaze göndermek. Buralara gönderilecek cenazeler üzerinden özellikle Avrupa’daki örgüt destekçiler tarafından sosyal medya üzerinden algı çalışması yürütülecek. Bu şekilde Batı’dan destek almayı planlayan örgüt, halkın desteğinin söz konusu ülkelerin yönetimleri üzerinde baskı oluşturacağını hesaplıyor. Bununla birlikte Batı’daki yöneticilerin de, Türkiye’nin operasyonu durdurması için seslerini yükselteceklerini düşünüyor. Bu planın işlemesi için özellikle SDF bünyesindeki yabancı uyruklu teröristlerin varlığı üzerinden propaganda yürütüyor.



RÖPORTAJLARLA ALGI ÇALIŞMASI



Örgüte yakın sosyal medya hesapları ve siteleri, sürekli yabancı teröristlerle yapılan röportajlara ilişkin videolara yer veriyor. Röportajlarda, yabancı teröristler, kendi dillerinde DEAŞ’a karşı verdikleri mücadeleyi anlatıp Zeytin Dalı harekâtını eleştiriyor. Amaçları ise net; Avrupa, Türkiye’yi durdursun.

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