Design Week Turkey başladı

Konferanslar, sergiler ve atölyelerle tasarımın farklı disiplinlerini buluşturan Design Week Turkey kapsamında tasarımcıların, tasarım ofislerinin, sanatçıların, üniversitelerin, tasarım okullarının, tasarım platformlarının sergileri ve etkinliğe özel hazırlanmış enstalasyonları yer alıyor.

Türk tasarımını dünyaya tanıtmak ve tasarımın rekabetçi üstünlüğe sağladığı katkıya vurgu yapmak amacıyla düzenlenen Türkiye Tasarım Haftası'nın 2. yılında, etkinlikler Tasarımın Potansiyeli temasını gündeme taşıyarak tasarım ve iş dünyasını bir araya getiriyor.

Endüstriyel tasarım, moda, görsel iletişim tasarımı, mimari gibi birçok alanda dünyaca ünlü isimlerin panel ve konferanslarını içeren kapsamlı programın yanı sıra tasarım tutkunlarının uzman isimlerle interaktif sohbetler gerçekleştirebileceği Design Talks bu senenin yeniliklerinden.

Design Week Turkey, tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, tasarım kültürünü güçlendirmek, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve günümüzde ekonomik kalkınmanın sağlam temellerinden biri olarak tasarımın potansiyelini vurguluyor.

Türkiye'de tasarımla markalaşmanın yolunu açmayı hedefleyen ve Turquality programı dahilinde Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) iş birliği ile düzenlenen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de bugün sahiplerini buluyor.

Design Week Turkey kapsamında ziyaret edilebilecek sergiler ve enstalasyonlar ise farklı disiplinlerden Türk ve uluslararası sanatçıları ve tasarımcıları ağırlayacak.

Tasarım çerçevesinde düzenlenen atölye çalışmaları Türkiye'nin farklı üniversitelerinden genç tasarımcıları ve yurt dışından davet edilen tasarım öğrencilerini, farklı disiplinler üzerine çalışan tasarımcıları ortak bir platformda buluşturacak.

Design Week Turkey, bu yıl konuk ülke olarak Finlandiya’yı ağırlıyor. Katılımcılar Finlandiya'nın tasarım kültürü ve özgün tasarım hikayelerini köklü kurum ve markalarının temsilcilerinden dinleyecek.

"TÜRKİYE'NİN TANITILMASINDA KALDIRAÇ ETKİSİ YARATACAK TASARIM UNSURU MİSAFİRPERVERLİK"

Design Week Turkey'in Tasarımın Potansiyeli panelinde konuşan reklam tasarımcısı Serdar Erener, Türkiye'nin dünyaya tanıtılmasında ve katma değerin artırılmasında kaldıraç etkisi yaratacak tasarım unsurunun misafirperverlik olduğunu söyledi.

Erener, şunları kaydetti:

"İhracat iyi gidiyor ama tasarımda karnemiz kötü. Türkiye'nin şu anda Türk Hava Yolları (THY) dışında dünyadaki milyonlarca kişiye değer veren bir markası yok. THY için dünyanın en iyi yemeklerini yapan havayolu şirketi dedik.

Öyle de oldu ve yine bunu en iyi tasarım unsurumuz olan yemek ile yaptık yani misafirlik endüstrisi Türkiye'nin dünyaya sunacağı en iyi tasarım yoludur. Aynı şekilde mimarlık da çok önemlidir. Mimarlık, müteahhitler üzerinden kaldıraç etkisi yapabilir."

Yüksek mimar Emre Arolat da bilgi, görgü ve sezgi olmadan yapılan mimarlık tasarımları kalitesinin tartışılacağına dikkati çekti.

Arolat, "Mimarlık alanında bu üçü olmazsa olmaz. Birinin eksikliği ortaya çıkan ürünün niteliğine ket vuruyor. Bu üçünün birleştiği yapılardan çok güzel sonuçlar çıkıyor." dedi.