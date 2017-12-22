Derya Uluğ: Bir gecede 13 tane şarkı yazdım

Emre Saygı'nın sunduğu 'Hadi Be' programına şarkıcı Derya Uluğ konuk oldu. Merak edilenlerini anlatan Uluğ 'bir gecede 13 şarkı yazdım' dedi.

Öfkeliyken güzel besteler çıkıyor

Derya Uluğ, üzgün ve öfkeliyken güzel besteler yaptığını söyledi: “Tamamıyla Allah vergisi bir şey bu. İlham geldiği her an, özellikle çok üzgünken, çok öfkeliyken çok güzel şeyler çıkıyor. Sonra hemen geçiyor öfkem, üzüntüm böyle iyi şeyler çıktığını görünce. O ilham nasıl geliyor hiç bilmiyorum. Ama beni uyutmuyor bazen. Mesela hiç unutmuyorum, İrem’in televizyon programına katılacağım gün sabah 9-10 gibi orada olmam lazımdı. Saat sabah 5 buçuk-6’ya geliyor ve ben uyumak için artık ağlıyorum. Uyuyamıyorum. Gözümü kapatıyorum, içim geçiyor, bir dörtlük geliyor aklıma. Kalkıyorum bir şarkı yapıyorum. O gece 13 tane şarkı yazdım. Normalde 3-4 tane şarkı çıktığı oluyor bir gecede. Ama o benim için efsaneydi.”





Tarkan ‘Seni gururla takip ediyorum’ dedi

Derya Uluğ, Tarkan’la karşılaştığında aralarında geçen diyaloğu da paylaştı: “Tarkan’ı gördüğünüzde heyecanlanmamanızın imkanı yok. Müthiş biri. Stüdyoya girdi, Asil (sevgilisi Asil Gök) onun bir şarkısında vokal yaptı. Ozan Abi, Asil ve ben oturuyorduk. Tarkan girdi içeri, ‘Merhaba Derya’ dedi. Ben çok onore oldum. ‘Seni gururla takip ediyorum ve çok beğeniyorum’ dedi. O an büyük bir heyecan yaşadım. Gerçekten bir ışığı var. Mükemmel bir Türkçesi ve müthiş bir mütevazılığı var.