'Derya Tuna ile barıştı' haberleri çıldırttı!

Tatlıses, Instagram'da aile fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Günlerdir hakkımda çıkan haberleri okuyorum. 'İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile barıştı' Ne demek ya barıştı? Sanki biz küsüz de, barışmışız. Gelde tav olma bu habere. Bu saatten sonra Derya Hanım ile neden küselim? Küsersek de eğer; her ailede olur böyle şeyler insanız nihayetinde taştan varolmadık ki etten kemiktendir yapımız. Küseriz de, barışırız da ne alaka şimdi? Küsmek de barışmak da insanın doğasında vardır. Derya Hanım çocuğumun anasıdır, benim de başımın tacıdır ayrıca bütün çocuklarımın anaları baş tacımdır. Aldı başını gidiyor haberler yok efendim 'Derya Tuna ile barıştı', yok efendim 'kendi barıştığı için Murat Dalkılıç'a da çağrı yaptı'... Yaparım çünkü ben barıştan yanayım, barışı da seven biriyim. Ne mutlu barışı sevenlere keşke elimden gelse de tüm dünyadaki kavgaları, savaşları durdurabilsem ah "keşkem keşkem" ama "malesef durmuyor. ARAKAN'da olanlar beni insanlığımdan utandırdı. Madem ben insanım o zaman ARAKAN'dakiler kim? Sonuç olarak ben çocuklarımı seviyorum, onların annelerini de severim hepsinin bende hakkı var. Hepsinden haklarını helal etmelerini isterim. Ben hem küserim, hemde barışırım kime ne bundan? Sizleri ne alakadar eder? Top bizim saha bizim İster gol atarım, ister topu taca atarım. Kime ne bundan belki hakem penaltı verecek, nerden bilecesiniz?"