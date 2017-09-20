Derya Matraş: Mobil telefonlar hayatımızın 'uzaktan kumandası' oldu

Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda hazırlanan “Ofis Dışında” programının ikinci bölümü bugün Hürriyet TV'de yayınlandı. BinYaprak, Olmadık Projeler ve ve PwC Türkiye’nin katkılarıyla 12 farklı sektörden değerli ismi, Hürriyet TV izleyicileriyle buluşturan programın bugünkü konuğu Facebook Ülke Direktörü Derya Matraş oldu.

Çekimleri Ersa Mobilya’nın Altunizade’deki showroom binasında gerçekleştirilen, sunuculuğunu PwC Program Koordinatörü Duygu Merzifonluoğlu’nun yaptığı “Ofis Dışında” programının ikinci bölümünde 'Dördüncü endüstriyel devrim ile her şey birbirine bağlı hale geldi. Bunun da en büyük nedeni “mobil”' ifadesinde bulunan Matraş; 'Mobil telefonlar, bir anlamda hayatımızın “uzaktan kumandası” haline geldi. Genç jenerasyonun çok ciddi bir kısmı, mobil telefonsuz yaşamaktansa küçük parmaklarını ya da koku duyularını kaybetmeyi tercih ediyor.' ifadesinde bulundu.

"ÜÇ ADET ANA İLETİŞİM TRENDİ GÖRÜLÜYOR"

Dijital dönüşümü başarabilmenin en önemli unsuru "şirket kültürü”. Çalışanların hata yapmalarına izin vermek gerek; belki bir hatadan öğrenilenler bin başarınınkine bedel olabilir açıklamasını yapan Matraş; anlık iletişim, görsel iletişim ve daha kapsamlı bir iletişim olmak üzere 3 ana iletişim trendinin görüldüğünü ifade etti.

Matraş sözlerine şöyle devam etti; 'Artık yazılı olarak değil, resimleri ve videoları kullanarak iletişime geçiyoruz. Beynimizin resmi ve videoyu işleyebilme kapasitesi, yazıyı işleyebilme kapasitesinin 60 bin katı. Yeni mezunların kalbi neredeyse, neyi seviyorsa ve yetkinliklerinin kesiştiği kümeye denk gelen alanlarda çalışmalarını öneriyorum. Yeni girişimcilerin mobil odaklı işlere odaklanmalarını ve şirket kültürlerine dikkat etmelerini öneriyorum.'

"HER GÜN ŞAŞIRMAYA, GURUR DUYMAYA DEVAM EDİYORUM"

Türkiye’de Facebook'un yayılması konusunda çok iyi bir potansiyel olduğununun altını çizen Matraş, 'Türkiye çok değişik bir ülke; her gün şaşırmaya, bu anlamda gurur duymaya devam ediyorum. Türkiye’nin dijital dönüşüm anlamında devrime hızla adapte olacağından çok umutluyum.' dedi.

Bilişimden medyaya, sağlıktan gayrimenkule geniş bir sektör yelpazesinde iş dünyasının bugünü ve geleceğinin; teknolojik yenilikler, çalışma mekanlarının değişimi ve iletişim gibi çok kapsamlı konular üzerinden ele alındığı “Ofis Dışında” programı, sektöründe 60 yıllık uzmanlık ve deneyime sahip Ersa Mobilya’nın sponsorluğunda, her Çarşamba saat 10.00'da Hürriyet TV’de.