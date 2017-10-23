Derslerinde çok başarılıydı... Bu kaçıncı acı, kim dur diyecek!

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 22.00 sıralarında Eyyübiye ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde yaşandı.



Konvoy geçtiği sırada kurşunun hedefi oldu



İddiaya göre, gelin ve damadın bulunduğu araç konvoyu sokaktan geçtiği sırada Zeliha Gül de gelini görmek için evin terasına çıktı. Bir süre konvoyun geçişini izleyen küçük kız, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan maganda kurşunuyla başından yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti.





Küçük kızın cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürülürken, morgun önünde bekleyen annesi sinir krizleri geçirdi. Acılı anne, Kürtçe ağıtlar yakıp “Kızım kalk” diyerek gözyaşı döktü. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, Derviş Hoca Camii'ndeki cenaze namazının ardından Harran Kapı Mezarlığına götürüldü.



Kızını kaybeden sağır ve dilsiz baba ise acısını ve öfkesini işaret diliyle anlattı. Baba Mehmet Gül'ü yakınları sakinleştirmeye çalıştı.



“En büyük canavar bu”



Kızın babasına destek olan bir yakını, "Bu kızın babası. Ne dili var, ne ağzı var. Yani şimdi bu acıyı kim çeker, sahibi çeker, annesi ve babası çeker. İşte babası bu. Yani bu kurşunlar nedir. Gördüğün gibi ne bir dil var ne bir şey var. Allah kendisine yardımcı olsun. Biz de büyüklerimize sesleniyoruz, bu silahları düğünlerde yasak edin. Milletvekilleri çıkıyor, diyor ki trafik. En büyük canavar bu. Bunu ortadan kaldıralım, yeter. Bu silahlar olmasa bu olaylar da olmaz. Şimdi bu dilsiz adam ne yapabilir” dedi.





“Bizim canımız yandı, başkasının yanmasın”



Ölen kızın dayısı İbrahim Şaşan ise "Damat arabası geliyordu, damadın evi de şurası. Çocuk geline bakmak için dama çıkmıştı. Bir maganda kurşunuyla şehit oldu. O şehittir, başka ne diyelim. Böyle şeyler olmasın, günah. Bir düğüne o kadar masraf yapıyorlar, bir kurşunla can alıyorlar. Düğün de boşa gider, her şey de boşa gider. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın” şeklinde konuştu.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin ise silahı ateşlediği iddia edilen şahsı belirlediği ve gözaltına aldığı öğrenildi.

Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Zeliha Gül’ün Eyyübiye ilçesindeki Gazi Ortaokulu 3. sınıfta okuduğu ve başarılı bir öğrenci olduğu öğrenildi.

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