Dersler pazartesi başlıyor: Eğitimin 'yeni' yüzü

Bu yıl bazı 5’ler İngilizce hazırlık okuyacak. İşte bu eğitim yılında öğretmenleri ve öğrencileri bekleyen yenilikler:

YENİ MÜFREDAT GELDİ: Bu yılın en önemli yeniliği müfredatın değiştirilmesiydi. Önce 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda uygulanacak yeni müfredat, 2018-2019 öğretim yılında tüm kademelerde olacaktı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu öğretim yılında yeni müfredatın bazı derslerde diğer sınıflarda da (2-8) okutulacağını açıkladı. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan tasarım gibi değişikliklerle baskıya geç başlanan ‘din kültürü ve ahlak bilgisi 4-5’ ile 9’uncu sınıf ders kitaplarının birkaç il dışında, 18 Eylül itibarıyla öğrencilere ulaştırılacağını söyledi. Tartışmaya neden olan programlarda en dikkat çeken noktalar evrim teorisinin çıkarılması, cihat kavramının girmesi, Atatürk konularının daraltılması, değerler eğitiminin tüm programlara yayılması oldu.

OKUL ÖNCESİ ZORUNLU: Zorunlu okul öncesi eğitimi, pilot okullarda başlatılacak, 2019’da ise Türkiye genelinde uygulanacak. 5 yaşta yüzde 59 olan okullaşma oranının 2019’a kadar yüzde 100’e çıkarılması hedefleniyor. Derslik ihtiyacının giderilmesi için mobil sınıf planlaması yapıldı. Okul öncesi eğitim müfredatı, Suriyeli öğrencileri de kapsayacak.

20 BİN YENİ ÖĞRETMEN : Temmuzda 20 bin 125 öğretmenin çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne atandı. 90 branş arasında en çok atama 3 bin 570 ile sınıf öğretmenliğindeydi. Onu 2 bin 193’le İngilizce, 2 bin 143 ile din kültürü ve ahlak bilgisi, 1.835’le ilköğretim matematik takip etti.

5’LERE İNGİLİZCE HAZIRLIK: 5’inci sınıfların İngilizce hazırlık olma uygulaması bu yıl, 81 ilde 620 okulda başlayacak. Öğrencilerin daha fazla yazma-konuşma çalışması yapmasına imkân veren ‘tematik’ öğretim programı oluşturuldu. Bu sayede gençlerin günlük hayattaki durumlarda İngilizceyi daha fazla kullanabilmesi amaçlandı.

SPOR SANAT BELEDİYELERE EMANET: Etüt merkezleri 29 Temmuz’da kapatıldı. MEB, sosyal etkinlik merkezlerini hayata geçirdi. Bakanlıkla protokol yapan belediyeler, bunları açabilecek. Tüm kademelerdeki öğrenciler, belediyelerin hem kurslarından, hem sosyal etkinlik faaliyetlerinden yararlanabilecek. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, buraların Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminde sanatsal ve sportif faaliyetlere katılan öğrencilere ek puan çalışmalarına da altyapı oluşturacağını belirtti. Tekin, “Öğrencilerin bu yıl sportif ve sanatsal etkinliklere katılmasının TEOG’a etkisi olmayacak. 2018-2019 yılından itibaren kamu vicdanını rahatsız etmeyecek şekilde uygulamayı tüm Türkiye’ye yayacağız” açıklamasını yapmıştı.

KARMA YURTLAR KAPANIYOR: Aladağ’daki yurt yangını faciasından sonra özel öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi belediyelerden alınarak MEB’e devredildi. Yönetmelikteki değişikliklere göre özel karma yurtlar, kız ya da erkek olarak tek türde faaliyet gösterebilecek. Bir ya da 3, 4, 5, 6 öğrenci aynı odada barınabilecek. İki öğrenci kalamayacak.

KURSLAR ARTIK TEK DERS: Özel öğretim kursları 1 Ağustos itibarıyla tek dersten eğitim veriyor. Aksi halde kapatılacaklar. Sınava hazırlıkta alternatif olarak öne çıkan özel dersin ise maliyeti yüksek. TEOG’a hazırlık için öğrenci her dersten haftada bir saat özel ders aldığında ortalama yıllık maliyet 22 bin 400 liraya çıkabiliyor. Üniversite hazırlık ise 50 bin liraya ulaşabiliyor.

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